Detuvieron al DJ de L-Gante por venta de drogas sintéticas y cocaína

Un joven de 21 años, identificado como el DJ de L-Gante, fue detenido este miércoles en la localidad de General Rodríguez, acusado de integrar una banda dedicada a la venta de drogas sintéticas y cocaína en esa zona oeste del conurbano bonaerense.

La investigación, que incluyó varios allanamientos, derivó en el arresto de Tiziano Grandan Laihacar, alias "Tisi", de estrecho vínculo con el cantante de cumbia. Además, fueron detenidos otros tres sujetos, mientras que otro logró escaparse.

Asimismo, durante los operativos se secuestraron 860 gramos de Tusi (cocaína rosa), por un valor estimado en casi 26 millones de pesos, y un arma de fuego, además de otros elementos de interés para la causa.

Los integrantes de la banda trabajaban bajo la modalidad de delivery y ofrecían las sustancias en boliches, quintas y barrios cerrados del corredor oeste, según señalaron las autoridades policiales.

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Las causas de L-Gante

L-Gante, cuyo nombre real es Elián Valenzuela, también afronta distintas causas, la última iniciada en agosto pasado, tras la denuncia de una mujer y su pareja, quienes acusaron al cantante por amenazas, lo que derivó en una orden de restricción.

Anteriormente, a mediados de 2024, la justicia le había impuesto una sentencia de tres años en suspenso por "amenazas coactivas, amenazas calificadas, amenazas simples y daño". (NA)