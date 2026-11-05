A días de su visita a la Argentina, el papa León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano

El papa León XIV recibió este miércoles al músico estadounidense Bob Dylan en una audiencia privada en el Palacio Apostólico del Vaticano, en un encuentro que se produjo pocos días antes de la visita del pontífice a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira por Sudamérica.

La reunión fue breve e incluyó un intercambio de regalos: el Papa le obsequió un rosario al cantante, mientras que Dylan le entregó un ejemplar de Chronicles: Volume One, su autobiografía publicada en 2004. La Santa Sede difundió imágenes del encuentro, en las que ambos aparecen conversando en una de las dependencias del Palacio Apostólico.

El músico, de 85 años y ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016, se encuentra en Italia como parte de su gira Rough and Rowdy Ways Tour, que contempla una presentación este jueves en el Palazzo dello Sport de Roma, además de conciertos en Milán y Bolonia.

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El encuentro tuvo un antecedente literario reciente. En julio pasado, León XIV citó versos de Dylan en el prólogo del libro Desarmada y desarmante. La paz es un don, publicado por la editorial vaticana, para reflexionar sobre el rearme mundial y la amenaza nuclear.

El texto elegido pertenece a Go Away You Bomb, una canción de protesta escrita por Dylan en 1963, durante la Guerra Fría, que nunca fue grabada oficialmente y cuyo manuscrito permaneció inédito hasta su redescubrimiento en 2013.

No fue la primera vez que el autor de Blowin' in the Wind se encontró con un pontífice. En 1997 actuó ante Juan Pablo II durante el Congreso Eucarístico Nacional de Bolonia, frente a unos 300.000 jóvenes, e interpretó canciones como Knockin' on Heaven's Door.

En aquella oportunidad, el papa polaco también recurrió a la obra de Dylan y citó versos de Blowin' in the Wind durante su discurso.

La audiencia se produjo en vísperas del viaje apostólico de León XIV a Sudamérica, que incluirá escalas en Uruguay, Argentina y Perú. Durante su estadía en territorio argentino, el pontífice tiene previstas actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. (NA)