Con libros y música, se viene el picnic de las Bibliotecas Populares
Será hoy sábado, de 16 a 20 en la Plaza del Algarrobo.
Hoy, de 16 a 20, se realizará el Picnic de Bibliotecas Populares en la Plaza del Algarrobo (Parchappe 1085). La propuesta, gratuita y abierta a todas las edades, invita a disfrutar de una tarde al aire libre con libros, música y un picnic compartido.
Participarán 20 bibliotecas populares de Bahía, con una feria de libros y shows en vivo de Circo Trip y Silvestres Música. Además, habrá un picnic libre para compartir en familia, con amigos o como cada quien prefiera.
La invitación es llevar manta y mate, y sumarse a esta jornada de encuentro y celebración de las bibliotecas populares.
Organizan las bibliotecas populares: Martín Allica, Bartolomé Mitre, Bella Vista, Bernardino Rivadavia, Daniel Aguirre, Gabriela Mistral, Jorge Luis Borges, José Hernández, Luis Braille, Don Germán García, Duprat, Mafalda, Mallea, Moreno (Cabildo), M. Moreno (White), Pajarito de Papel, Payró, Pronsato, Rosario Sur y Simón Rodríguez.
La actividad cuenta con el apoyo de @plazadelalgarrobo, @plaplambb, @culturambb y @municipiobahia.