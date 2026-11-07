León XIV envió un mensaje por X para fortalecer la fe: “Sean puentes para que muchos se encuentren con Jesús”

El papa León XIV dirigió un profundo y cercano mensaje a toda la comunidad católica global a través de su cuenta de X, con el objetivo de revitalizar el espíritu de comunión y el compromiso cristiano.

En su posteo, el Santo Padre animó a los creyentes de todo el mundo a encarar la tarea evangelizadora con un renovado entusiasmo, destacando que el testimonio de fe debe traducirse en acciones concretas en la vida cotidiana.

El líder de la Iglesia Católica subrayó la necesidad fundamental de promover la unión y la fraternidad en un contexto global frecuentemente atravesado por divisiones. Asimismo, hizo hincapié en la solidaridad activa hacia quienes más lo necesitan al recordar que el verdadero compromiso religioso se mide por la capacidad de tender una mano a los sectores vulnerables y compartir el camino con el prójimo.En el núcleo de su reflexión, León XIV invitó a los fieles a profundizar en la vida de oración y a cultivar una relación íntima y cercana con Jesús.

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El Papa explicó que esta conexión espiritual es el motor indispensable para sostener la esperanza diaria, lo que permite que la fe no sea un mero concepto abstracto, sino una experiencia viva que transforma los vínculos personales.

El mensaje también puso foco en la dimensión comunitaria de la Iglesia al indicar que la fe se demuestra de forma genuina al compartir la propia existencia, los sueños y las esperanzas con los demás. Para el Pontífice, el camino cristiano se recorre codo a codo, con redes de apoyo mutuo que reflejen la misericordia y la cercanía del Evangelio en cualquier rincón del planeta.

Sus palabras se producen en un momento de gran relevancia para la Iglesia, ya que coinciden con la histórica gira apostólica que el Pontífice realiza en Sudamérica, donde recientemente encabezó una multitudinaria homilía en Paysandú, Uruguay.