Una delegación viajará a EE. UU. para denunciar la situación judicial de Cristina Kirchner

Una delegación del Comité Internacional "Cristina Libre" viajará a Estados Unidos entre el 9 y el 13 de noviembre para desarrollar una misión institucional en Washington DC y Nueva York, con el objetivo de exponer ante referentes políticos, juristas y organizaciones internacionales la situación judicial y política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La comitiva estará integrada por el diputado nacional y excanciller Jorge Taiana, la diputada nacional y dirigente sindical Vanesa Siley, el legislador del Parlasur Franco Metaza y la economista Delfina Rossi.

Durante las actividades, buscarán generar intercambios con representantes de la comunidad jurídica y de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y ámbitos académicos.

Según el planteo de los organizadores, uno de los ejes centrales será denunciar el supuesto debilitamiento del sistema democrático argentino y la proscripción judicial de la exmandataria.

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La delegación sostendrá que el país se encamina hacia una elección presidencial con la principal dirigente opositora inhabilitada para competir y presentará esa situación como un antecedente de disciplinamiento político que, a su entender, afecta la soberanía popular y los estándares internacionales de derechos humanos.

La misión también se desarrollará en un contexto político particular en Estados Unidos, luego de las elecciones de medio término y de la derrota del proyecto del presidente Donald Trump, según la descripción difundida por el comité.

En ese marco, los integrantes de la comitiva buscarán vincular la situación argentina con los debates sobre el avance de las extremas derechas y la defensa de los acuerdos democráticos, en línea con los planteos que Fernández de Kirchner realizó recientemente en una entrevista con The Washington Post.

La agenda de la delegación

- Lunes 9 de noviembre | 18 horas: encuentro con referentes de los Socialistas Demócratas de América (DSA) y con la comunidad migrante y activistas (Washington / Maryland).

- Martes 10 de noviembre | 10 horas: diálogo con juristas en el Washington College of Law (American University).

- Miércoles 11 de noviembre | 18 horas: conferencia en The New School (Nueva York).

- Jueves 12 de noviembre | 18:30 horas: debate público en CUNY Graduate Center (Nueva York).

Además, la delegación tiene programadas reuniones con Susan Segal, en el Council of the Americas, y con representantes de centros de investigación como el Center for Economic and Policy Research (CEPR), fundaciones internacionales y la alianza global de organizaciones de la sociedad civil CIVICUS. (NA)