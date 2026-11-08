Reverencia, vestimenta sobria y trato formal: el protocolo del Vaticano para los encuentros con el Papa

Ante la llegada del papa León XIV a la Argentina, el estricto protocolo de la Santa Sede cobra protagonismo para las personalidades y fieles que mantendrán encuentros o audiencias con el Sumo Pontífice durante su estadía en el país.

Aunque el Vaticano flexibilizó diversas formalidades en los últimos tiempos para priorizar la espontaneidad y la cercanía, se mantienen vigentes pautas históricas sobre vestimenta, salutación y tratamiento formal.

En lo que respecta a la vestimenta para audiencias oficiales, la tradición vaticana exige sobriedad y formalidad. Los hombres deben asistir con trajes de tonos oscuros (negro, azul marino o gris), camisa clásica, corbata y zapatos de vestir.

Para las mujeres, las recomendaciones contemplan vestidos o faldas por debajo de la rodilla, hombros cubiertos, escotes discretos y tonos neutros. La única excepción a esta regla es el histórico "privilegio del blanco", una concesión reservada exclusivamente a reinas y consortes católicas de casas reales europeas.

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A la hora del saludo, el protocolo indica realizar una leve reverencia como muestra de respeto. Si el Pontífice estrecha la mano, corresponde responder al gesto, mientras que los fieles católicos pueden besar el Anillo del Pescador como símbolo de respeto a su ministerio.

Para quienes no profesan la fe católica o asisten en calidad de autoridades civiles, el saludo habitual es el apretón de manos formal, reconociendo su doble carácter de líder espiritual y jefe de Estado.

Finalmente, el tratamiento verbal adecuado hacia el Pontífice es "Su Santidad" o "Santo Padre". Quienes dialoguen con él deben mantener un trato afable pero respetuoso, adaptándose al ritmo de la conversación que proponga León XIV y siguiendo en todo momento las indicaciones del equipo de seguridad y ceremonial de la Santa Sede. (NA)