El papa León XIV rindió homenaje al general San Martín en la Plaza Retiro junto a Pablo Quirno

El papa León XIV inició este domingo su agenda oficial en la Ciudad de Buenos Aires con un solemne homenaje al general José de San Martín en la plaza homónima, ubicada en el barrio porteño de Retiro.

Durante el acto protocolar, el Pontífice estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno. Juntos presenciaron la interpretación del Himno Nacional Argentino y el himno pontificio, en el marco de las actividades previstas para su visita al país.

Posteriormente, el Sumo Pontífice depositó una ofrenda floral frente al monumento al Libertador de la Patria y participó de un minuto de silencio en su memoria.

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Esta ceremonia se llevó a cabo tras el arribo del Papa a la Argentina, concretado a las 16:33 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei antes de trasladarse hacia el centro porteño para dar inicio formal a sus compromisos oficiales. (NA)