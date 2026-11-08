Milei y dos regalos especiales para el papa León XIV

El presidente Javier Milei preparó dos obsequios especiales para el papa León XIV, que le entregó durante el encuentro oficial que mantuvieron en la Casa Rosada, en el marco de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina, como parte de su gira por América del Sur.

El primero es una medalla conmemorativa de plata con detalles en relieve de oro. En una de sus caras lleva grabado el escudo de la República Argentina y, en la otra, el del Vaticano. Además, incluye una inscripción alusiva a la ocasión: "Visita de Su Santidad León XIV".

El segundo regalo es un aspersor litúrgico, una pieza confeccionada en plata y ébano que se utiliza para esparcir agua bendita. En el mango lleva estampada la imagen de la Virgen de Luján, en un detalle que remite a la asunción del Pontífice, celebrada el 8 de mayo, día de la patrona de la Argentina.

El encuentro bilateral privado entre Milei y el Papa se realizó este domingo y contó únicamente con la presencia de ambos. Finalizada la reunión, León XIV saludó a los ministros del Gobierno y luego se trasladó al Palacio Libertad, donde encabezó un acto ante legisladores, integrantes de la Corte Suprema, jueces, miembros del cuerpo diplomático, empresarios e invitados especiales. (NA)