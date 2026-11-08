Feriados del lunes y miércoles: cómo funcionarán los servicios en Bahía Blanca

Por los feriados establecidos a nivel nacional y provincial para este lunes 9 y miércoles 11, con motivo de la visita a nuestro país del papa León XIV, los distintos servicios de la ciudad tendrán el siguiente cronograma:

Transporte público

Las líneas circularán con frecuencias de domingo. Consultas en gpsbahia.com.ar

Recolección de residuos

Actividad normal.

Hospital Municipal

De 8 a 20, funcionarán los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. El servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Cementerio

La administración trabajará con atención al público de 7 a 12 y estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad). Horario de visita: de 8 a 17.

Estacionamiento medido y pago

En ambas jornadas, no se cobrará el uso del sistema. No obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias municipales

Sin atención al público.