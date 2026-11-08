Feriados del lunes y miércoles: cómo funcionarán los servicios en Bahía Blanca
Por la visita del papa León XIV, las líneas de colectivo circularán con frecuencias de domingo.
Por los feriados establecidos a nivel nacional y provincial para este lunes 9 y miércoles 11, con motivo de la visita a nuestro país del papa León XIV, los distintos servicios de la ciudad tendrán el siguiente cronograma:
Transporte público
Las líneas circularán con frecuencias de domingo. Consultas en gpsbahia.com.ar
Recolección de residuos
Actividad normal.
Hospital Municipal
De 8 a 20, funcionarán los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. El servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.
Cementerio
La administración trabajará con atención al público de 7 a 12 y estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad). Horario de visita: de 8 a 17.
Estacionamiento medido y pago
En ambas jornadas, no se cobrará el uso del sistema. No obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.
Dependencias municipales
Sin atención al público.