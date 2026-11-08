Constructores de 1925

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 101 años, en noviembre de 1925, celebró su séptimo año de existencia el Centro de Ingenieros, Arquitectos, Constructores y Anexos de nuestra ciudad.

El encuentro de quienes desempeñaban su labor en el rubro de la construcción fue en instalaciones de la quinta que Cayetano Berlusconi poseía en la avenida Alem.

El menú consistió en el tradicional asado, “con los aditamentos del caso”, y el encuentro resultó ameno, “tanto por la alegría que reinó durante la celebración como por el espíritu de franca camaradería que fue nota dominante durante todo un almuerzo servido en forma perfecta”.

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Al momento del brindis hizo uso de la palabra J. Guagnini, secretario de la entidad, quien destacó la cordialidad y solidaria amistad que cada vez hacía más fuerte el vínculo entre los asociados.

Destacó el directivo que en el desempeño de sus actividades resultó clave el estímulo de la prensa local, que siempre atendió, “con gentileza y de manera desinteresada”, todas las solicitudes de colaboración. También hizo extensivo el reconocimiento a los vecinos, preocupados por el mejoramiento edilicio de “esta hermosa ciudad, que día a día progresa en su edificación”.

“Aspiramos con nuestro esfuerzo personal y la colaboración colectiva a imprimir a Bahía Blanca una característica arquitectónica que la destaque de otras ciudades de la República, con las líneas puras y clásicas de la edificación”, finalizó. En nombre de los invitados, ajenos a la institución, habló Antonio Bilaseca, que lo hizo “de manera jocosa y en catalán”.

Asistieron al almuerzo, entre otros, Luis Larribité, Francisco Marseillán, Francisco Perlender, Guillermo Martín, Saturnino Leiva, Ángel Sara, Adriano Pillado, Gerardo Pagano, José Martorelli, Juan Ritacco, Francisco Luisoni, Mariano Lavalle, Vicente Salerno, Francisco Panno y Alessio Ascolani.