Santi Cairo y Los Rancheros, los shows centrales de la fiesta por el 113º Aniversario de Stroeder

Los Rancheros llegarán con su música a los festejos de aniversario. Fotos: Archivo La Nueva.

Tres días a pura fiesta, como acostumbran a celebrar los vecinos de la Capital del Coraje, será el epicentro de los festejos por el 113° aniversario de Stroeder.

La concentración, como hace 13 ediciones será dentro y en los alrededores de la plaza Luis Piedra Buena, en el corazón de la localidad.

Desde el viernes 13, la localidad se vestirá de fiesta en su plaza central con la presencia de artesanos, carros gastronómicos, emprendedores, espacios comerciales, culturales, recreativos y comidas típicas.

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“Es nuestro segundo año al frente de la organización de nuestra fiesta, siguiendo el camino que se venía trayendo hasta acá, con la intención todos los años de innovar y cubrir cosas que la edición anterior nos haya generado”, explicó Vicente Pastor, responsable del Grupo de Festejos.

Por otra parte, confirmó que los números centrales para viernes, sábado y domingo, serán Santi Cairo, Los Rancheros y Los Turros, respectivamente.

“El domingo preparamos una jornada mas familiar, comenzando a las 11 con el desfile y a partir de allí, diferentes atractivos culturales y recreativos para que todos disfruten de la jornada de cierre, con payasos, juegos, inflables, entre otras actividades”, sentenció.

Respecto de la programación completa, los organizadores están definiendo detalles de cada jornada, pero entre otros serán complemento de los números centrales, entre otros Soldados Sin Careta, Muévelo, Jona Vázquez, Cristian J, Somos Nosotros, Trío herencia, Lucho Juárez y Punto San Blas.

También subirán a escena, Bengage Gym, Salud Arte, Jubiladas en Movimiento, Corazón Gaucho, Escuela de Danzas Soleiman y el Taller de Canto de Ceci Adami.

En otro orden, Pastor señaló que a partir del crecimiento que año tras año tiene la fiesta, para este año hicieron una inversión en la red eléctrica para brindar un mejor servicio, a partir de la demanda.

“Durante el año arrancamos, para juntar fondos, con un bono contribución, que, si bien se consiguió venderlo bastante, la situación económica hizo que no sea como esperábamos; seguimos con la tradicional Fiesta de los 15 años y cerramos con el baile con Grupo Astral, que es una tradición en el pueblo y que tuvo mucho éxito hace dos semanas atrás”, destacó.

Como es tradición, el domingo 15, desde las 11, en los alrededores de la plaza Luis Piedra Buena, se concretará el tradicional desfile aniversario, con la participación de diferentes agrupaciones establecimientos educativos, culturales, fuerzas de Seguridad, Salud, entidades deportivas, entre otras.