Prevención de ceguera por diabetes: habrá controles gratuitos en la ciudad

Se procura que el paciente diabético asuma el compromiso de revisarse al menos una vez al año. / Fotos: Archivo La Nueva. / Prensa CAO

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

“La campaña está orientada para atender a pacientes diabéticos conocidos. En este sentido, es fundamental aclarar de que no se trata de detección de la diabetes; es decir, el paciente ya sabe que padece la enfermedad y concurre para realizarse un estudio específico de su visión”.

Lo dijo el Dr. Guillermo Iribarren (MN 66.043), coordinador de la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes del Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), a propósito de las actividades de controles gratuitos que se realizarán el próximo viernes 13 en nuestra ciudad.

El contexto es que la diabetes se ha convertido en una epidemia a nivel mundial debido al sedentarismo y al tipo de alimentación actual. Esta afección puede provocar complicaciones en diversos órganos como el corazón, los riñones, la circulación de las piernas y hasta los ojos.

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En el horario de 9 a 12, los controles se concretarán —por orden de llegada— en el Dow Center, en Rodríguez 4985 (acceso 7) y en la Clínica de Ojos del Sud, en Alsina 89.

“El examen de fondo de ojo es una práctica oftalmológica bastante sencilla. Se aplican unas gotas para dilatar la pupila y, posteriormente, examinamos la retina con un equipo especial para evaluar su estado. Justamente, la retina es la parte funcional del ojo que procesa los estímulos visuales”, agregó Iribarren, en diálogo con La Nueva.

Dr. Guillermo Iribarren (MN 66.043), coordinador de la campaña nacional del CAO.

“La importancia de este estudio radica en que, en sus etapas iniciales, la diabetes puede generar lesiones que no producen una disminución perceptible de la visión. Por lo tanto, aunque la persona diabética vea bien, debe hacerse un examen de fondo de ojo una vez al año. Si en el examen no se detecta ninguna alteración, se cita al paciente al año siguiente; si ya presenta alguna alteración, se le indica el tratamiento correspondiente para prevenir o disminuir el riesgo de sufrir una pérdida visual severa e, incluso, ceguera”, explicó.

—¿Qué estadísticas manejan sobre el impacto de la diabetes en la salud visual?

—Aproximadamente un 35 % de los pacientes diabéticos presenta algún problema visual como consecuencia de la enfermedad. De ese grupo, entre un 10 y un 15 % posee formas severas de retinopatía y quienes llegan a una pérdida visual severa o ceguera no superan el 2 %. Aunque ese 2 % parezca un porcentaje bajo, y no se ha incrementado, al ser la diabetes una epidemia con millones de afectados, representa una cantidad absoluta muy alta de personas.

—¿Cómo nació la campaña y cuál ha sido su recorrido en estos años?

—La iniciativa surgió hace un poco más de 20 años por impulso de mi jefe y mentor de toda la vida, el profesor José Alberto Badía, un referente de la oftalmología argentina, quien ya falleció. La propuesta nació tras reuniones con colegas ante la necesidad de contar con datos estadísticos y educar al paciente diabético. Comenzó en la Argentina y luego se fue replicando en el resto de Latinoamérica.

“Mi labor ha sido continuar con ese trabajo. A lo largo de estos más de 20 años hemos evaluado a más de 25.000 pacientes en total, atendiendo en cada jornada anual a un promedio de entre 15.000 y 20.000 personas de forma totalmente gratuita”.

—¿Cómo se sostiene la logística de esta iniciativa nacional y qué apoyos reciben?

—Contamos, ante todo, con el compromiso de la comunidad oftalmológica, cuyos profesionales se ofrecen voluntariamente para la atención de los pacientes. Asimismo, disponemos del patrocinio de laboratorios y empresas que financian la parte logística y los materiales e insumos necesarios. A ello se suma la colaboración desinteresada de los medios de comunicación, que nos permiten difundir la campaña para que la comunidad se entere y aproveche la atención.

—¿Qué trabajo se hace al finalizar la campaña con los datos recolectados?

—Compilamos y evaluamos los datos estadísticos para compararlos con los de años anteriores. Lo más valioso que observamos es un incremento progresivo en el porcentaje de pacientes que asiste a su control de forma anual. Lograr que el paciente diabético asuma el compromiso de revisarse al menos una vez al año es clave para prevenir complicaciones severas y resguardar la vista.

¿De qué se trata?

El Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) es quien organizó para este viernes 13 la XXVI edición de la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes (www.oftalmologos.org.ar/diabetes2026).

Para su concreción se cuenta con la colaboración solidaria de médicos oftalmólogos de todo el país que durante un día reciben en hospitales públicos, clínicas privadas y consultorios a pacientes diabéticos para controlar el estado de su salud visual. El dato: la consulta es totalmente gratuita.

La campaña empezó en el año 1999 como una iniciativa del Consejo Argentino de Oftalmología y estuvo coordinada —en sus inicios— por los Dres. José Alberto Badía y Ricardo Dodds. La primera edición se hizo simultáneamente en distintos países de Latinoamérica. Cuando el Dr. Badia se retiró, la coordinación fue asumida por el Dr. Iribarren.

¿La motivación? Continuar con la tarea de concientizar a sus colegas y a las personas sobre la necesidad del control periódico del paciente diabético para prevenir las complicaciones que derivan en la severa pérdida visual.

Al principio, el registro de los pacientes se realizaba en forma manual. Luego fue evolucionando a un formato digital que permite un análisis más rápido de los datos. Por otro lado, más allá del registro del grado de retinopatía hallado en el examen se fueron incorporado consultas sobre las modalidades de tratamiento (láser, antiangiogénicos y corticoides) tanto para la retinopatía como para el edema macular.

Los resultados estadísticos no variaron significativamente en el tiempo. Entre los pacientes evaluados la incidencia de la retinopatía en sus diferentes formas es de alrededor del 40 %; las formas más avanzadas, no proliferativa severa y proliferativa representan el 10 %; el edema macular entre un 6 a 8 % y la ceguera por retinopatía, entre un 1 a 2 %.

El tan sentido, es tarea fundamental del oftalmólogo general conocer la clasificación de la retinopatía diabética, poder realizar el examen de fondo de ojo en forma eficiente para reconocer las lesiones presentes y derivar al médico especialista para poder realizar el tratamiento requerido y así evitar la severa pérdida visual que se produce.