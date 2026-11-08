El papa León XIV en Florida: “Vengo a compartir la fe y el cariño de este pueblo”
El Pontífice encabezó una misa en la Catedral Basílica de Florida, Uruguay, donde destacó la devoción de generaciones de fieles hacia la Virgen María.
El papa León XIV encabeza su última misa en Uruguay, en la Catedral Basílica de Florida, donde destacó la fe y la devoción de los fieles hacia la Virgen María y expresó su afecto a quienes se acercaron para participar de la celebración religiosa.
“Vengo a compartir la fe y el cariño con que este pueblo ha mirado por generaciones a la Madre de Dios, quienes han venido de distintos lugares y a quienes hoy se acercan por primera vez”, manifestó el Pontífice durante su mensaje.
Además, León XIV saludó a los presentes y los encomendó a la protección de la Virgen: “Los abrazo con afecto y los encomiendo a la protección de María”.
La celebración forma parte de las últimas actividades del Papa en Uruguay, antes de despedirse del país y continuar su viaje apostólico hacia la Argentina. (NA)