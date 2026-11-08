El papa León XIV en Florida: “Vengo a compartir la fe y el cariño de este pueblo”

El papa León XIV encabeza su última misa en Uruguay, en la Catedral Basílica de Florida, donde destacó la fe y la devoción de los fieles hacia la Virgen María y expresó su afecto a quienes se acercaron para participar de la celebración religiosa.

“Vengo a compartir la fe y el cariño con que este pueblo ha mirado por generaciones a la Madre de Dios, quienes han venido de distintos lugares y a quienes hoy se acercan por primera vez”, manifestó el Pontífice durante su mensaje.

Además, León XIV saludó a los presentes y los encomendó a la protección de la Virgen: “Los abrazo con afecto y los encomiendo a la protección de María”.

La celebración forma parte de las últimas actividades del Papa en Uruguay, antes de despedirse del país y continuar su viaje apostólico hacia la Argentina. (NA)