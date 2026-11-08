Empresas e IA: cada vez son más las firmas que amplían sus equipos de tecnología

A medida que la inteligencia artificial (IA) avanza y gana terreno, las empresas deciden acompañar esa evolución y readaptan sus ecosistemas tecnológicos para no quedarse atrás.

De acuerdo con el último informe de Randstad, la inteligencia artificial está transformando la demanda de habilidades y llevando al 86% de las organizaciones a ampliar sus equipos de tecnología.

En el último año, las búsquedas laborales para puestos de Tecnología de la Información (TI) de nivel inicial que requieren habilidades en IA se multiplicaron, mientras que las empresas enfrentan dificultades para encontrar talento con competencias clave como coordinación, comunicación y gestión de riesgos.

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En ese sentido, las firmas combinan tres estrategias distintas para satisfacer esta demanda de talento y cubrir las brechas de habilidades más importantes:

La incorporación de nuevos profesionales con las competencias requeridas.

El desarrollo de las capacidades de sus propios equipos.

La contratación de especialistas externos a través de modelos laborales más flexibles, como especialistas freelance, consultores y profesionales por proyectos.

Competencia por profesionales

La demanda de habilidades en IA creció rápidamente en el último año, y las búsquedas laborales que requieren competencias específicas en IA se quintuplicaron. En este escenario, las empresas de sectores no tecnológicos compiten cada vez más con las compañías tradicionales de tecnología para atraer al talento en TI y ofrecen mejores condiciones de contratación que las compañías tecnológicas tradicionales.

En el sector de banca y finanzas, los ingenieros de software perciben salarios un 13% superiores a los de sus pares en empresas tecnológicas, mientras que en salud y ciencias de la vida la diferencia alcanza el 17%.

Como resultado, la contratación de profesionales de tecnología también se acelera fuera del propio sector: el 55% de las organizaciones no tecnológicas está incorporando talento luego de los despidos registrados en la industria tecnológica.

"Un modelo único de contratación no es suficiente para cerrar la brecha de habilidades y la escasez de talento. Las organizaciones abordan hoy su fuerza laboral, su pool de talento, con esquemas diversos que van más allá de su dotación interna fija, sumando dependientes tercerizados, dotaciones temporarias, consultores, freelancers y proveedores estratégicos, en formatos por proyecto, part time o por un plazo determinado", explicaron desde Randstad.

Cuáles son las habilidades más demandadas

A medida que la IA automatiza tareas rutinarias, el principal desafío se desplaza hacia la búsqueda de personas capaces de coordinar, supervisar y gestionar estas tecnologías.

El 61% de los empleadores afirma que encontrar talento con habilidades humanas (como pensamiento crítico y comunicación) resulta más difícil que encontrar profesionales con conocimientos exclusivamente técnicos.

Para poder dar respuesta a estas nuevas necesidades del mercado laboral, también es necesario prestar atención a la equidad. Actualmente, las mujeres representan solo el 31% de los profesionales con habilidades emergentes en IA, frente al 36% de quienes cuentan con habilidades tecnológicas ya consolidadas.

La brecha también se observa entre las generaciones más jóvenes. Mientras que las mujeres de la generación Z representan el 37% de los profesionales con habilidades tecnológicas consolidadas, su participación desciende al 32% entre quienes cuentan con habilidades emergentes en IA. (NA)