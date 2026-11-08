 Lila necesita ayuda para afrontar una compleja operación

Lila, cuyo nombre es Blidach Vásquez Flores, tiene 55 años y trabaja como mucama en un hotel. Meses atrás una resonancia de columna detectó una lesión dentro del canal raquídeo, a la altura de T6-T7, que desplaza la médula dorsal. Según la información recibida por su familia, existe la firme sospecha de un meningioma y debe continuar con los estudios para definir el tratamiento.

A pesar de las dolencias, Lila sigue trabajando. Hay días en los que casi no puede caminar. Acostumbrada a ser independiente toda su vida, hoy se le dificulta hasta lo más básico y eso la afecta no solo en lo físico, sino también en lo emocional y mental.

Con parte de las donaciones recibidas, la familia pudo viajar desde Bahía Blanca a Buenos Aires para que Lila fuera evaluada en la Fundación Favaloro. La revisión ya se realizó, pero todavía debe completar distintos análisis antes de que se determine cómo seguirá el tratamiento y la intervención quirúrgica.

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Lila necesita ayuda

La familia explicó que PAMI está cubriendo parte de los estudios y facilitó el contacto con la Fundación Favaloro. Sin embargo, algunos análisis y prácticas deben pagarse en instituciones que no trabajan con la obra social. También deben afrontar los gastos de traslado y otros costos médicos.

La recuperación también podría implicar gastos importantes. Si Lila debiera permanecer en Buenos Aires luego de una eventual operación, su familia tendría que afrontar parte de la estadía y otros costos asociados al postoperatorio que no tienen cómo afrontar.

Por eso, sus allegados continúan con la colecta solidaria. Cada aporte ayuda a que Lila pueda completar los estudios y seguir adelante con la atención que necesita.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través de:

Alias: DONACION.LILA.2026

Titular: Eduardo Humberto Ciruli