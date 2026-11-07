Fue detenido el cantante de Ke Personajes, acusado de golpear a un policía

Emanuel Noir, cantante y líder de Ke Personajes, fue detenido durante la madrugada de este sábado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, luego de protagonizar un incidente con un policía que le habría impedido ingresar a un casino que se encontraba cerrado.

El episodio ocurrió alrededor de las 5.45, cuando el artista habría golpeado al efectivo de seguridad, de 40 años, y le provocó lesiones en el rostro. En el lugar también estaba Nicolás Gómez, un amigo de Noir de 29 años.

Por disposición del fiscal auxiliar de turno, Juan Pablo Gile, el músico fue trasladado a la alcaidía de la Comisaría Primera, acusado de resistencia a la autoridad y lesiones. En cuanto a Gómez, hasta el momento no trascendió bajo qué imputación quedó detenido.

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De acuerdo con las primeras informaciones sobre el hecho, Noir se encontraba alterado y mantuvo una actitud violenta ante la presencia de los efectivos que intervinieron en el lugar. La agresión quedó bajo investigación y el policía fue identificado como la víctima del episodio.

Noir nació en Entre Ríos en 1989 y alcanzó popularidad como vocalista de Ke Personajes. En distintas entrevistas habló sobre las dificultades que atravesó durante su infancia y adolescencia, sus problemas de consumo y los episodios de depresión que marcaron su vida. También contó que en 2020 atravesó uno de sus momentos más críticos y que decidió buscar ayuda e internarse en una institución de rehabilitación en Santa Fe. (NA)