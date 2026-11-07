Se llevó a cabo una nueva y multitudinaria Marcha del Orgullo en CABA

La Ciudad de Buenos Aires celebró este sábado la edición número 35 de la Marcha del Orgullo, bajo el lema “¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!”.

La concentración comenzó a las 14.00 en la intersección de las calles Lima y Avenida Belgrano. Allí se realizó una previa con artistas y DJs.

En esta oportunidad, la movilización se dio luego del brutal ataque a mujeres trans en los bosques de Palermo. Por ese motivo, hubo una intervención por la Reparación Histórica para travestis y trans adultas mayores sobrevivientes.

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Luego, a las 17.30, empezó la movilización hacia el Congreso de la Nación, mientras que desde las 18 se concentró una multitud frente al escenario Carlos Jáuregui.

A lo largo de la jornada, se presentaron distintos DJ y artistas, entre ellos K4os, Six Sex y Martín Cirio. María Becerra estuvo a cargo del cierre de los espectáculos.

Activistas de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo leyeron a las 20.30 el documento central en el escenario Carlos Jáuregui.

Bajo la consigna “¡Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia!“, cuestionaron las políticas del gobierno de Javier Milei hacia la comunidad LGBT+ y denunciaron el avance de los discursos de odio.

“Cuando el odio se legitima desde el poder, la violencia de las palabras antecede a la violencia sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas”, reclamaron.

Uno de los ejes centrales estuvo puesto en la violencia contra las personas travestis y trans. La organización repudió el ataque de una multitud de jóvenes contra mujeres trans en Palermo y reclamó protección para las víctimas.

“¡Basta de violencia impune! Exigimos justicia y protección”, señalaron. También reclamaron la aprobación de una Ley Integral Trans y una Ley Antidiscriminatoria, además de una reparación histórica para el colectivo.

Sobre la temática de salud y educación, exigieron declarar la emergencia en salud sexual y garantizar el acceso a medicamentos, preservativos, prevención y tratamientos para personas con VIH. “La salud es un derecho humano, no un negocio ni un privilegio”, remarcaron. (TN)