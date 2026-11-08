Karina Milei aseguró que está todo listo para recibir al papa León XIV en Argentina

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, confirmó hoy que finalizaron los preparativos para recibir al papa León XIV en Argentina. A través de una publicación en su cuenta de X, destacó el trabajo coordinado entre el Gobierno nacional, la Iglesia y los equipos de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba para concretar la visita del Sumo Pontífice.

«¡Todo listo para recibir al papa León XIV!», expresó la funcionaria al compartir un video que muestra los últimos trabajos de acondicionamiento en uno de los espacios preparados para las actividades previstas durante la estadía del Santo Padre.

En el mensaje, Karina Milei manifestó su satisfacción por la llegada del Pontífice y señaló que desde el Gobierno nacional trabajaron junto a las autoridades eclesiásticas y los equipos de las distintas jurisdicciones involucradas para hacer posible el acontecimiento.

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La visita de León XIV comenzará este domingo y se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre. Durante su estadía, el Papa tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, en una agenda que incluye encuentros institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

En Buenos Aires, uno de los principales encuentros será la misa prevista para el lunes 9 de noviembre, mientras que Córdoba recibirá al Pontífice el martes 10, con una celebración religiosa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). La agenda concluirá el miércoles en Luján, donde encabezará una celebración en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Para facilitar la participación de los fieles, también se organizaron operativos especiales de seguridad, tránsito y transporte público. Entre las medidas previstas se encuentran refuerzos en las frecuencias de colectivos, trenes y subtes, además de restricciones vehiculares y recorridos peatonales en los sectores donde se desarrollarán las actividades.

La llegada de León XIV representa un acontecimiento histórico para el país, que volverá a recibir a un Papa después de casi cuatro décadas. La última visita de un pontífice a la Argentina fue la de Juan Pablo II, en abril de 1987.

Con un mensaje de alegría y esperanza, Karina Milei destacó el trabajo conjunto que permitió organizar la recepción del Santo Padre, cuya visita genera expectativas entre las comunidades religiosas y los fieles que participarán de las distintas actividades.