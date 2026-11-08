El pronóstico: cómo estará el tiempo en Bahía Blanca durante este lunes feriado

Bahía Blanca tendrá este lunes 9 de noviembre una jornada con temperaturas elevadas y buenas condiciones meteorológicas, según el pronóstico del servicio Satelmet. Se espera una mínima de 15 grados y una máxima que alcanzará los 31.

Durante la mañana, el tiempo se presentará fresco y ventoso, con tendencia a tornarse cálido. El viento soplará del noroeste y norte, con intensidad moderada y ráfagas fuertes. La visibilidad será buena.

Por la tarde, las condiciones serán cálidas y soleadas, con viento moderado del sector norte. En tanto, el índice de radiación ultravioleta se mantendrá dentro de valores normales y la visibilidad continuará siendo buena.

Hacia la noche, el ambiente será templado y se espera un aumento en la intensidad del viento. Para la medianoche, la temperatura rondará los 21 grados.