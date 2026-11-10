Las alumnas de patín del Club Los Andes rumbo a Chile

Alumnas de la Escuela de Patín del Club Los Andes participarán del Sudamericano de Naciones, organizado por el Comité de Clubes Autónomos.

Será del lunes 16 al sábado 21, en Viña del Mar, Chile.

Se trata de Loana Barbosa y Mia Dello Russo, de 16 años, y Bianca Rodríguez Uriarte y Nahiara Rueda, de 17, quienes representarán al país en las categorías Básicos Inicial, Tercera C y Segunda C.

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La escuela está compuesta por cuatro profesoras y alrededor de 80 alumnas, quienes se dividen en Grupo Iniciado, en el cual aprenden las técnicas básicas, Precompetencia, que concursan a nivel amistoso en Bahía Blanca y Grupo Competencia, actualmente integrado por 19 alumnas, quienes compiten en los niveles nacional e internacional.

Para costear los traslados, inscripciones y estadías, se realizan venta de sorrentinos y pizzas, y se organizan matinés conocidas como La Chicotera, y mates bingos.

La profesora Ana Clara Marini está al frente de la escuela hace más de tres años.

Quienes deseen colaborar o comenzar con la actividad, pueden acercarse los lunes y miércoles, de 18 a 22, a Humberto 1159, o contactarse mediante el 2932 510086.