Punta Alta: anuncian una nueva edición de la jornada para prevenir el abuso sexual infantil

La tradicional actividad tendrá lugar este sábado en la plaza Belgrano, de Punta Alta.

En el mes de la prevención del abuso sexual infantil, la ONG puntaltense Involucrate realizará la 13ª edición de Rompamos el silencio, una serie de actividades de concientización a niñas, niños y a sus familias sobre la importancia de que estas agresiones salgan a la luz para asistir a las víctimas y perseguir a los abusadores.

El evento se llevará a cabo desde las 18 de este sábado en la plaza Belgrano de Punta Alta, donde se ofrecerá una obra de teatro basada en uno de los cuentos que crearon El secreto de Vera, como también habrá postas con actividades para los chicos.

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Los menores además podrán participar de un juego para reconocer las partes del cuerpo y sus nombres correctos, rompecabezas para hablar de los "secretos buenos y malos", momento para pintar y pensar "salidas de escape", y bailes para "aprender a cuidarnos".

También se leerán palabras reflexivas para la prevención de agresiones sexuales en perjuicio de niñas y niños, así como se desarrollará la tradicional marcha de los paraguas en la plaza principal de la vecina ciudad.

Los organizadores entregarán folletería informativa a los presentes.

Desde la asociación civil rosaleña confirmaron que el programa de actividades se suspenderá en caso de lluvia.

Mes de la prevención

Noviembre es el mes de la prevención de agresiones contra la integridad sexual de menores y malos tratos en perjuicio de niñas y niños.

"Es por eso que desde la asociación generamos una serie de eventos para visibilizar este tipo de situaciones", explican los profesionales voluntarios en la web de la ONG.

"En general, se convocan a artistas y organizaciones de la ciudad con el objetivo de trabajar de manera colaborativa", agregan.



Involucrate trabaja en Punta Alta desde 2014, con charlas, capacitaciones y eventos para concientizar sobre esta problemática.

El equipo de la Organización No Gubernamental está compuesto por abogados, pediatras, docentes, psicólogos, trabajadores sociales y psicopedagogos, entre otros.