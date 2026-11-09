Amplio operativo policial: secuestraron un revólver y detuvieron a dos hombres

En un amplio operativo de prevención denominado “Motochorros”, efectivos de la Comisaría Primera, con la colaboración de personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y de la Policía Local (UPPL), llevaron adelante distintos procedimientos en los sectores de Villa Rosario y el macrocentro, que culminaron con dos hombres aprehendidos y el secuestro de un arma de fuego.

El despliegue policial se desarrolló entre las 18 y las 21 de este lunes, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y reforzar la presencia policial en distintos puntos de la ciudad.

En inmediaciones de calle 1810 e Italia, se interceptó a Mariano David Sánchez, de 19 años, a quien, tras un cacheo preventivo, le encontraron entre sus pertenencias un revólver calibre 32, que no contaba con la documentación legal correspondiente.

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Ante esta situación, se procedió al secuestro del arma y a la aprehensión del joven por infracción al artículo 189 bis del Código Penal. La causa quedó a disposición de la UFIJ Nº 15 del DJBB.

En otro procedimiento, realizado en Brown al 2400, personal de la Comisaría Primera identificó a Diego Cardozo, de 29 años, quien registraba un pedido de comparendo compulsivo vigente, solicitado por el Juzgado de Garantías Nº 4 del DJBB, en el marco de una causa por robo.

Por este motivo, se procedió a su detención para dar cumplimiento al requerimiento judicial.

Los operativos denominados “Motochorros” tienen como finalidad desalentar distintas modalidades delictivas, prevenir ilícitos y detectar infracciones contravencionales.