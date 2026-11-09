Amplio operativo policial: secuestraron un revólver y detuvieron a dos hombres
Los procedimientos se realizaron en el macrocentro y en Villa Rosario. Un joven de 19 años fue aprehendido por llevar un arma de fuego sin documentación.
En un amplio operativo de prevención denominado “Motochorros”, efectivos de la Comisaría Primera, con la colaboración de personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y de la Policía Local (UPPL), llevaron adelante distintos procedimientos en los sectores de Villa Rosario y el macrocentro, que culminaron con dos hombres aprehendidos y el secuestro de un arma de fuego.
El despliegue policial se desarrolló entre las 18 y las 21 de este lunes, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y reforzar la presencia policial en distintos puntos de la ciudad.
En inmediaciones de calle 1810 e Italia, se interceptó a Mariano David Sánchez, de 19 años, a quien, tras un cacheo preventivo, le encontraron entre sus pertenencias un revólver calibre 32, que no contaba con la documentación legal correspondiente.
Ante esta situación, se procedió al secuestro del arma y a la aprehensión del joven por infracción al artículo 189 bis del Código Penal. La causa quedó a disposición de la UFIJ Nº 15 del DJBB.
En otro procedimiento, realizado en Brown al 2400, personal de la Comisaría Primera identificó a Diego Cardozo, de 29 años, quien registraba un pedido de comparendo compulsivo vigente, solicitado por el Juzgado de Garantías Nº 4 del DJBB, en el marco de una causa por robo.
Por este motivo, se procedió a su detención para dar cumplimiento al requerimiento judicial.
Los operativos denominados “Motochorros” tienen como finalidad desalentar distintas modalidades delictivas, prevenir ilícitos y detectar infracciones contravencionales.