Buscan a un hombre de 44 años desaparecido desde el viernes

La Comisaría Primera informa que familiares y amigos buscan el paradero de Diego Maximiliano Canoni de 44 años de edad quien se retiró de su trabajo este pasado viernes y no volvió a su hogar.

El mismo es de contextura delgada, 1,70 mts de altura, tez castaña, cabello corto castaño, ojos marrones. Al momento de ausentarse vestía botines de trabajo, jean azul y buzo azul.

Canoni se moviliza en VW Gol Trend blanco, patente AB698WC.

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Cualquier información al respecto se encarece comunicarse de manera urgente con el servicio de emergencias 911 ó a los teléfonos 4556482 (Comisaría Primera) ó 4551322 (Destacamento Patagonia).