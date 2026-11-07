Aprehendieron a un joven por el hurto de un morral en el Hospital Municipal

Un joven de 27 años fue aprehendido tras un allanamiento realizado en una vivienda de Vieytes al 1800, en el marco de una investigación por el robo de un morral ocurrido el pasado 28 de octubre en el Hospital Municipal.

El hecho fue denunciado por un hombre que indicó que le habían sustraído un bolso con documentación personal, un certificado de discapacidad y teléfonos celulares.

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A partir de la denuncia, efectivos de la comisaría Segunda analizaron registros de cámaras de seguridad particulares y realizaron distintas tareas investigativas que permitieron identificar al presunto autor.

Durante el procedimiento, el personal policial secuestró elementos de interés para la causa y prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del hecho.

Además, aprehendió a Darío Emmanuel Lambrecht, de 27 años, por el delito de hurto.

Intervienen en la causa la UFIJ Nº 7 y el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.