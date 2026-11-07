Básquet a beneficio, figuras al por mayor

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 57 años, en noviembre de 1969, se disputó en el estadio Osvaldo Casanova del club Estudiantes una serie de partidos amistosos de básquet entre seleccionados locales.

Con el objetivo de reunir dinero para ayudar a una familia, se organizó en nuestra ciudad una jornada deportiva, siendo el partido central entre el seleccionado bahiense y el combinado de la Universidad Nacional del Sur (UNS). Como encuentros previos, harían lo propio equipos de distintos colegios locales.

Prueba de la solidaridad bahiense y del gusto de ver en la cancha a jugadores que estaba escribiendo una página de oro en la historia del deporte, el Casanova se mostró a pleno, como en sus mejores jornadas.

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En los encuentros preliminares fue posible ver en acción a varias de promesas del juego. El representante del Ciclo básico y Agricultura derrotó a la ENET por 81 a 63. El ganador, dirigido por Jaime Scheines, alistó, entre otros, a G. Faure, R. Avecilla, A. Scheines y Raúl Álvarez, En la ENET, D. Larrañaga, J. Richiotti y J. Amodeo, dirigidos por Néstor Crocitto.

Monachesi y Cortondo van por el rebote, miran Cabrera y De Lizaso

Don Bosco, por su parte, se impuso a El Nacional, por 70 a 61. En el primero, R. y G. Álvarez Rojo, H. Serrón, C. Adúriz y J. Doglioli. En el Nacional, N. Sánchez, M. Ojunián, E. Goyeche y H. Matrichuk.

Como cierre, el plato principal, en reñido partido, el combinado bahiense derrotó al de la UNS. El celeste alistó a Fruet, Cabrera, Monachesi, Chicharro y Redivo, ingresando luego R. Ojunián, Norberto Tomás, Requi y Forcelli. Orientado por Bill Américo Brusa. En la UNS jugaron De Lizaso, Taverna, J. Cortondo, Romagnoli y Ugozzoli, ingresando luego Lousteau, J. Scheines y Sarnari. Fue 68 a 60 para el seleccionado bahiense.

Solidaridad y juego en la madera del Casanova, la capital del básquet en todo su esplendor.