El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 7 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 7 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 21 en Bahía Blanca.
Durante la mañana el tiempo pasará de frío a fresco con períodos soleados, con viento leve y periodos de moderado del sudoeste. La visibilidad será buena
Por la tarde, en tanto, el tiempo será templado y soleado, con viento leve del sudoeste rotando al sudeste. El índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.
La noche se presentará fría con cielo despejado, estimándose para las 00 del domingo una temperatura de 11 grados centígrados.