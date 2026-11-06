La Refinería Bahía Blanca pondrá en marcha dos unidades

La Refinería Bahía Blanca anunció que durante los próximos días realizará maniobras de puesta en marcha en dos unidades de su Complejo Industrial Ricardo Elicabe.

De acuerdo con el comunicado difundido este viernes, los trabajos comenzarán el próximo domingo, a partir de las 8, en la Unidad 04. El procedimiento demandará aproximadamente 48 horas.

En tanto, el lunes, también desde las 8, se iniciará la puesta en marcha de la Unidad HDT, cuyas maniobras se extenderán durante unos 12 días.

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Desde la empresa advirtieron que, durante estos procesos, podrían observarse momentos de mayor luminosidad en la antorcha y un eventual incremento de vapor en los conductos de las unidades.

Al respecto, señalaron que se trata de situaciones propias de este tipo de operaciones y aseguraron que no representan riesgos para el medio ambiente ni para la población.

Asimismo, indicaron que se adoptarán todas las medidas necesarias para minimizar estos efectos y que las maniobras fueron informadas a las autoridades de aplicación correspondientes.

El aviso fue difundido por la compañía como parte de su política habitual de comunicación con la comunidad ante la realización de trabajos operativos en el complejo industrial.