Choque en el cruce de las rutas 3 y 3 Vieja: un hombre resultó herido

Un siniestro vial se registró este sábado en el kilómetro 643 de la Ruta Nacional 3, en el sector del cruce entre la traza nueva y la vieja, donde se vieron involucrados tres vehículos. Como consecuencia del episodio, un hombre sufrió lesiones leves y debió ser trasladado a un hospital.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió cuando un Fiat Cronos, conducido por un hombre de 40 años identificado como Hernán Gabriel Lambrecht, salía de la traza vieja de la Ruta 3 con la intención de incorporarse a la nueva, en dirección a Pehuen Co.

En esas circunstancias, un Toyota Corolla, al mando de Facundo German, de 31 años, que circulaba desde Bahía Blanca, realizó una maniobra evasiva para evitar una colisión. Durante esa maniobra, el vehículo se desplazó hacia la banquina contraria y rozó con su parte frontal el sector delantero de una Toyota Hilux, conducida por Martín Oscar Antonini, de 26 años, que transitaba en sentido hacia Bahía Blanca.

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En el Corolla viajaba como acompañante Carlos Silva, de 39 años, subteniente del Destacamento Vial Tres Arroyos, quien se dirigía a cumplir con su servicio ordinario. El efectivo sufrió lesiones leves en un hombro y una pierna, por lo que fue trasladado en ambulancia al hospital local. Según se informó, se encontraba consciente y sin riesgo de vida.

Los conductores de los tres vehículos resultaron ilesos.

En el lugar intervino personal del Destacamento Vial Villa Arias, mientras que las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento Bajo Hondo.