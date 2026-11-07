Detuvieron a dos hombres por causas de abuso sexual iniciadas en 2022 y 2023

Dos hombres, de 41 y 45 años, fueron detenidos este viernes en el marco de dos investigaciones judiciales por delitos contra la integridad sexual. Según fuentes oficiales, se trata de causas iniciadas en 2022 y 2023, respectivamente.

Uno de los detenidos fue Emanuel Eloy Traian, de 45 años, en una causa caratulada como abuso sexual agravado, con intervención de la UFIJ Nº 14 y el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

La detención se concretó en la vía pública, en la localidad de Médanos, luego de un procedimiento realizado en el marco de una orden judicial vinculada a un domicilio de calle Godoy Cruz al 100.

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En otro operativo fue detenido Axcel Héctor Ariel, de 41 años, investigado en una causa por abuso sexual con acceso carnal, en la que intervienen la UFIJ Nº 3 y el Juzgado de Garantías Nº 4.

El hombre fue interceptado en la vía pública, sobre la vereda de un domicilio ubicado en Junín al 1900, en Bahía Blanca, luego de tareas investigativas destinadas a establecer su lugar de residencia.

Ambos detenidos fueron trasladados a la sede de la DDI y quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.