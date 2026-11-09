El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 10 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este martes 10 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 21 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo pasará de templado a cálido y ventoso, con ráfagas fuertes del noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará cálido y ventoso, con ráfagas regulares del noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad seguirá buen
La noche, a su vez, estará templada y ventosa, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 21 grados.