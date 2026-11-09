El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este martes 10 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 21 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de templado a cálido y ventoso, con ráfagas fuertes del noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará cálido y ventoso, con ráfagas regulares del noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad seguirá buen

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La noche, a su vez, estará templada y ventosa, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 21 grados.