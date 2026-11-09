“¿911? Muerte al Papa”: los detalles del llamado por el que detuvieron a un hombre en Villa Libre

“¿911? Muerte al Papa, HDP".

Esta fue la frase que realizó el hombre de 58 años y residente de nuestra ciudad, detenido anoche acusado de haber amenazado de muerte al papa León XIV.

La grabación fue aportada a la causa por los operadores del Servicio de Emergencias 911.

El operativo de detención estuvo a cargo de la división antiterrorista de la Policía Federal, bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata y el Juzgado Federal de Garantías N°2.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho se inició el sábado, cuando se recibió una llamada a través del Servicio de Emergencia (CATE). En esa comunicación, un hombre amenazó de muerte al Papa. A partir de ese mensaje, personal especializado en contraterrorismo comenzó las tareas de investigación para identificar al responsable.

Los agentes lograron establecer quién era el titular de la línea y localizaron el domicilio del sospechoso en una casa de la calle Cramer al 700, en Bahía Blanca. Con los elementos de prueba, el juez federal Santiago Inchausti autorizó una orden de allanamiento y detención.

El procedimiento se concretó anoche, cuando efectivos de la Policía Federal detuvieron a Flavio Ariel Perrone, de 58 años. Durante el allanamiento, se secuestró un celular que será peritado, armas y municiones.

Perrone permanece detenido y a disposición del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, imputado en una causa por amenazas. (Con información de TN)