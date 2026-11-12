Taller de Promoción del buen trato a niños y adolescentes

La Secretaría de Desarrollo Comunitario llevará adelante el Taller de Promoción del Buen Trato a Niñas, Niños y Adolescentes, en el marco de la Ley Provincial N.º 15.348.

La propuesta está destinada a profesionales que trabajan con niñas, niños y adolescentes y busca generar un espacio de encuentro, reflexión y participación para promover el respeto y el ejercicio efectivo de sus derechos.

La actividad se realizará el sábado venidero, de 14.30 a 17.30, en EIPA, ubicado en Roca 30, y estará a cargo del equipo municipal de Promoción del Buen Trato.

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El taller tiene como objetivo sensibilizar sobre las distintas formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes, desnaturalizar prácticas cotidianas que vulneran sus derechos e identificar las representaciones sociales y modalidades vinculares que se construyen en los ámbitos personal, institucional y social.

La propuesta se desarrollará en el marco de la Ley Provincial N.º 15.348, de Promoción del Buen Trato a Niñas, Niños y Adolescentes, y busca fortalecer las herramientas y conocimientos de quienes trabajan con esta población, promoviendo prácticas respetuosas de su dignidad e integridad física, psicológica y emocional.

Al finalizar, se entregará un certificado oficial emitido por el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Las personas interesadas pueden solicitar más información e inscribirse comunicándose al 2932 578888.