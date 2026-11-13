Ex IOSFA: más acciones de los empleados y retiro voluntario dispuesto por el gobierno nacional

Los trabajadores notificados del despido de la obra social de la Armada -situación que vencerá el 30 de este mes- convocaron a una nueva movilización para el próximo viernes, a las 18, en la esquina de Rivadavia y Murature, en la plaza Belgrano.

Mientras tanto, el lunes venidero se dispuso un cese de actividades para quienes dependen del ex IOSFA

Las nuevas protestas se sumarán a la marcha que se realizó por las calles de la ciudad, la caravana de vehículos de esta semana y las distintas acciones que realizan los empleados como asambleas y entregas de petitorios.

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Mientras tanto, por boletín oficial se conoció que el Gobierno nacional aprobó un régimen de retiro voluntario para trabajadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, que contempla compensaciones económicas de hasta 30 remuneraciones mensuales y un plazo de adhesión comprendido entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026. La medida fue oficializada mediante la Disposición 721/2026.

La decisión se enmarca en el proceso de disolución y liquidación del organismo, iniciado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026. El régimen está destinado exclusivamente a trabajadores de planta permanente comprendidos en la Ley 25.164 y establece diferentes modalidades de compensación según la edad, los aportes jubilatorios y la antigüedad.

Este es el texto del boletín oficial: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/349191/20261019