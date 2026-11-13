PRO: "La pérdida de más de 80 empleos puede generar un efecto multiplicador negativo sobre la comunidad"
Un proyecto más que se presenta en el ámbito legislativo dirigido a Nación.
En el Concejo Deliberante fue aprobado un proyecto de resolución presentado por el bloque PRO, que solicita al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Defensa reconsiderar las desvinculaciones dispuestas en el proceso de reorganización del ex IOSFA y evaluar alternativas para preservar los puestos de trabajo, considerando su impacto en las familias y la economía local, según dijo la edil Natalia García Luna.
El pedido -continuó- contempla la posibilidad de incorporar al personal afectado a la nueva estructura de OSFA, reubicarlo en otras dependencias o considerar otros mecanismos de contratación. Además, busca mitigar el impacto que el cierre de la farmacia de Puerto Belgrano, la farmacia del Hospital Naval, el policonsultorio y la delegación puede generar en la atención de los afiliados.
“Cada puesto de trabajo constituye el sustento de una familia y representa, además, un aporte a la economía local. La pérdida simultánea y repentina de más de 80 empleos puede generar un efecto multiplicador negativo sobre distintos sectores de la comunidad”, expresó la concejal.
“Entiendo que para que una transformación administrativa sea eficiente debe estar acompañada de planificación, criterios de razonabilidad y una evaluación de sus efectos concretos en cada distrito, procurando evitar que las mismas terminen generando costos sociales y económicos con impacto negativo para las personas y el distrito”
"En la resolución nos abocamos exclusivamente a la situación de Coronel Rosales considerando las particularidades de nuestro distrito, dado que la concentración de afiliados y la importancia de la actividad vinculada a las Fuerzas Armadas hacen que la reducción de la estructura local de OSFA (ex IOSFA) tenga consecuencias que exceden ampliamente el funcionamiento interno del organismo”, finalizó.