Bahía Blanca quedó fuera del epicentro de las tormentas y ya no está bajo alerta meteorológica

Bahía Blanca quedó fuera del epicentro de los fenómenos meteorológicos anunciados para la región y, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad ya no se encuentra bajo alerta meteorológica.

El primer núcleo de tormentas previsto para este viernes se desplazó en dos direcciones, ya que una parte descargó hacia el sur, en la zona de Villarino y Patagones, mientras que otra avanzó hacia el norte, dejando a Bahía al margen de los fenómenos más intensos.

De todas maneras, durante la jornada se registraron fuertes ráfagas de viento del sector este, con intensidades que podrían superar los 90 kilómetros por hora. También se observaron chaparrones y algunas tormentas aisladas débiles en localidades de los alrededores.

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De acuerdo con el panorama meteorológico, se esperaba que hacia la noche las condiciones comenzaran a mejorar, aunque persistía una baja probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada y la mañana del sábado.

En cuanto al viento, se preveía una rotación al sector sur, con velocidades de entre 15 y 25 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Sin embargo, el pronóstico advertía sobre la posibilidad de nuevos episodios de inestabilidad. Para las 15 aproximadamente se esperaba que las lluvias y tormentas volvieran a ganar intensidad en la zona, con fenómenos que podían ser localmente fuertes, acompañados por chaparrones intensos de corta duración, ráfagas y ocasional caída de granizo.

A partir de las 18, en tanto, se estimaba que las tormentas comenzarían a perder intensidad, con una mejora progresiva hacia la noche.