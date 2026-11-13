El mercado cambiario tuvo una jornada agitada: qué pasó con el dólar en Bahía

El dólar presentó movimientos en las pizarras de Bahía Blanca durante este viernes. Según los datos publicados por InfoDolar, la cotización promedio en la ciudad se ubicó en $1.531,33 para la compra y $1.573,79 para la venta.

Uno de los datos destacados de la jornada fue el comportamiento del dólar blue, que registró un incremento de $10 y alcanzó los $1.563 para la compra y $1.591 para la venta.

En tanto, el dólar oficial del Banco Nación se mantuvo en $1.520 para la compra y $1.570 para la venta.

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Por su parte, las cotizaciones financieras también mostraron valores superiores: el dólar MEP se ubicó en $1.576,20 para la compra y $1.578,10 para la venta, mientras que el contado con liquidación (CCL) llegó a $1.669,70 y $1.670,30, respectivamente.

Finalmente, el dólar tarjeta o turista se ofreció a $2.041 para la venta.

De esta manera, el mercado cambiario local volvió a mostrar diferencias entre las distintas alternativas, con el dólar informal por encima de las referencias oficiales y las opciones financieras en valores aún más elevados.

El riesgo país, en tanto, registró una leve suba este viernes y se ubicó en 830 puntos básicos, de acuerdo con el índice elaborado por JP Morgan.

El indicador avanzó un 0,10% respecto de la jornada anterior, cuando había cerrado en 829 unidades. En tanto, abrió la rueda en ese mismo nivel.

Durante las operaciones del día, el índice alcanzó un máximo de 841 puntos y registró un mínimo de 827.