“Dos ángeles del cielo cayeron”: una cadena de solidaridad permitió recuperar la capilla del Prensa

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

La solidaridad terminó siendo tan importante como el esfuerzo económico y la comunidad de la capilla Nuestra Señora de la Misericordia, del barrio Prensa, consiguió avanzar de manera significativa con la recuperación del templo, después de una campaña que comenzó para reparar uno de los sectores más deteriorados del techo y que encontró una gran respuesta de vecinos y colaboradores.

El problema se había originado durante el fuerte temporal de viento de 2023, cuando se desprendieron varias filas de tejas. Con el paso del tiempo, algunas quedaron rotas o flojas y las posteriores lluvias y granizadas agravaron el estado de la estructura.

"Nos voló dos o tres filas de tejas y ahí empezó el deterioro", había explicado María Andrea López, catequista de la capilla, al contar la situación que atravesaba el edificio.

Uno de los sectores más comprometidos estaba detrás del campanario, donde funcionan una pequeña cocina y la antigua oficina del sacerdote. Allí las filtraciones habían provocado daños importantes en el cielorraso y las paredes.

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"En la oficina del cura directamente no existe el techo, desde adentro se ve el cielo", había graficado.

Frente a ese panorama, la comunidad comenzó a organizar rifas, eventos y distintas actividades para reunir los fondos necesarios. La primera estimación para encarar los trabajos rondaba los cinco millones de pesos, aunque la alternativa de conservar y colocar las tejas elevaba el presupuesto a más de ocho millones.

Sin embargo, después de la difusión del pedido de ayuda en los medios de comunicación, apareció una colaboración que cambió el panorama, ya que un padre y su hijo, dedicados a trabajos de techado, se ofrecieron a donar toda la mano de obra.

"Lo del techo fue una bendición porque, después de las notas que salieron en los medios, aparecieron un papá e hijo techistas (familia Giunino) y nos donaron la mano de obra", contó López.

Según estimó, ese aporte representó un ahorro de entre dos y tres millones de pesos.

"Unos genios realmente. Yo digo, ¿me estarán hablando en serio? Y sí, era verdad. Dos ángeles del cielo cayeron", expresó emocionada.

La intervención también permitió mantener la estética original del edificio. Cuando los trabajadores revisaron la estructura y supieron que la comunidad tenía tejas disponibles, recomendaron conservarlas y explicaron que la alternativa con chapas podía afectar el aspecto del techo.

Con el dinero que habían reunido mediante las distintas actividades, los integrantes de la comunidad pudieron comprar la madera, los revestimientos y los materiales necesarios para completar la reparación. Se renovaron los tirantes laterales y las estructuras del frente y contrafrente, además de avanzar con el resto de las tareas.

La cadena de colaboración no terminó con la reparación del techo, porque SAPEM también realizó una donación de pintura, lijas y pinceles, elementos que permitieron comenzar con la recuperación de las aberturas.

Los trabajos incluyeron el lijado de las maderas y la aplicación de una primera mano de cetol. Luego deberán repetir el procedimiento y completar la protección con barniz.

En esa tarea también participaron activamente los padres y chicos de catequesis, que se acercaron para dar una mano.

"Los papás de catequesis nos dieron una mano bárbara ahora para la pintada y para la parte de lijada vinieron muchos chicos. Estamos realmente conmovidos porque fue todo muy natural", relató María Andrea.

Todavía resta completar la pintura de algunas maderas internas que sostienen las tejas. Debido a la altura, la comunidad decidió no exponer a los voluntarios y contratar a una persona especializada para realizar ese trabajo. Para afrontar ese gasto, evalúan organizar una nueva rifa o actividad solidaria.

Inauguración con un significado especial

Con buena parte de las obras concretadas, la comunidad ya proyecta una celebración para el segundo sábado de diciembre, durante una de las últimas misas del año.

La idea es realizar una misa especial y un encuentro al aire libre para agradecer a todas las personas que colaboraron, que son los trabajadores que donaron su mano de obra, las familias, los vecinos, quienes aportaron materiales y los medios de comunicación que ayudaron a difundir el pedido.

La jornada tendrá, además, un componente emotivo, ya que será una oportunidad para despedir al padre Juan, quien dejará la parroquia después de acompañar durante años a la comunidad.

Según señaló López, el sacerdote atraviesa algunos problemas de salud y decidió retirarse de sus responsabilidades pastorales.

"Queremos hacer algo lindo, invitar a todo el mundo y también darle un cierre significativo a todos estos años", señaló.

La recuperación de Nuestra Señora de la Misericordia terminó convirtiéndose en una experiencia de trabajo colectivo.

"Es la protección que tenemos en el barrio; entrás al Prensa y está la capilla. Es sumamente significativo", resumió María Andrea.