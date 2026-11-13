Susbielles alertó por el impacto de la reforma de biocombustibles en el empleo regional

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, recibió a representantes de la industria regional de biocombustibles y manifestó su preocupación por el impacto que podría tener una reforma del régimen vigente sobre las empresas del interior, las inversiones y los puestos de trabajo.

El encuentro se realizó ayer y contó con la participación de la secretaria de Gobierno municipal, Vanesa Arias, y Juan Ignacio Bojanich, de Grupo Bahía Energía, quien trasladó la inquietud del sector por el proyecto de modificación de la Ley 27.640, que actualmente se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados.

"Bahía Blanca defiende a sus industrias y a sus trabajadores. Una ley que ordene el mercado es necesaria, pero no puede hacerse a costa de las empresas del interior que invirtieron, generan empleo de calidad y apuestan por la transición energética, sostuvo Susbielles.

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Por su parte, Arias señaló que el Municipio acompañará las gestiones ante los legisladores bonaerenses para que la iniciativa contemple la situación de las plantas de la provincia y no comprometa puestos de trabajo ni inversiones.

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional ya cuenta con media sanción del Senado, pero su tratamiento en Diputados quedó demorado por las diferencias en torno al capítulo que regula la participación de las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel.

La iniciativa propone elevar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% durante el año posterior a su eventual aprobación. Sin embargo, al mismo tiempo establece una reducción progresiva de la porción del mercado reservada a las empresas no integradas.

Según el esquema planteado, la participación de estas pymes bajaría al 6,5% tras la sanción de la ley, al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 4% entre 2031 y 2036.

De esta manera, aunque crecería el mercado total de biodiésel, las empresas más pequeñas perderían participación frente a las grandes aceiteras integradas, que cuentan con mayor escala productiva y controlan la materia prima.

De acuerdo con la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), las plantas de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis producen alrededor del 60% del biodiésel destinado al corte obligatorio.

Un debate que sigue trabado en Diputados

El 28 de octubre debía firmarse el dictamen en el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda y Agricultura de la Cámara baja. Sin embargo, la instancia se postergó por las objeciones de bloques aliados de la UCR y el PRO al capítulo referido a las pymes del sector.

Mientras tanto, desde el Gobierno nacional sostienen que no hay margen para introducir nuevos cambios en el texto. En caso de que Diputados apruebe modificaciones, el proyecto deberá regresar al Senado.

"No estamos en contra de modernizar el régimen. Pedimos que la ley reconozca a las pymes que construyeron esta industria en el interior y les garantice condiciones para seguir produciendo. Agradecemos el respaldo del intendente y de su equipo", expresó Bojanich.

La discusión legislativa mantiene en alerta a las empresas regionales, que advierten que los cambios propuestos podrían afectar la continuidad de las plantas, las inversiones y el empleo en distintas provincias, entre ellas Buenos Aires.