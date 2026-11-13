Mapa empresarial: se perdieron más 30 mil unidades productivas en los últimos tres años

Neuquen y el fenómeno Vaca Muerta. La única provincia que evita la tendencia negativa

En medio de la crisis productiva, el tejido empresarial continúa sufriendo una fuerte retracción: en agosto se dieron de baja 139 unidades productivas, lo cual eleva la caída a 9.821 empresas durante 2026, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Esta destrucción se profundiza mes a mes y desde 2023 alcanza a 32.429 compañías, equivalente al 6,3%. Sin embargo, empresarios pyme advierten que el fenómeno se acelera debido a que muchas empresas pasan de la formalidad a la informalidad.

La destrucción de empresas alcanza a 23 de las 24 jurisdicciones. El oasis es la provincia de Neuquén, gracias a Vaca Muerta, donde surgieron 136 nuevas unidades productivas (+1,8%) entre noviembre de 2023 y agosto de este año.

Mientras tanto, la peor parte se la llevó el norte: La Rioja (-18,2%), Catamarca (-14,4%), Chaco (-13%) y Corrientes (-12,2%), aunque también se ubicó entre las más afectadas Tierra del Fuego, con una baja del 16,3% en términos relativos.

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En términos absolutos, la mayoría de las pérdidas se concentraron en Buenos Aires (-9.084 empresas), Córdoba (-5.082), Ciudad de Buenos Aires (-3.383) y Santa Fe (-3.335).

Ante el alarmante dato de la SRT, algunos especialistas alertan sobre la imposibilidad de sostener un negocio. Uno de los sectores más afectados es el textil, con una caída de la actividad del 33,9% entre enero y agosto frente al mismo período de 2023.

En paralelo, la utilización de la capacidad instalada es de apenas el 40,6% y se destruyeron casi 29.000 puestos de trabajo, según el relevamiento de la Fundación Pro Tejer.

Sin embargo, el sector textil no es el único en crisis. La construcción, con el parate de la obra pública al inicio del gobierno de Milei, también sufrió grandes caídas. Ahora está en alza gracias, en gran parte, a los trabajos de mantenimiento vial.

Los referentes del sector explican que el fenómeno de cierre de empresas viene acompañado de una fuerte caída del empleo, tal como respaldan los números de la SRT.

Allí se observan que hay 467.989 puestos de trabajo menos desde noviembre de 2023, una contracción del 4,7%. Solo en agosto se perdieron 30.378 puestos (-0,32%) y en el último año la caída fue de 191.365 puestos (-2%). (Ambito)