Se perdieron más de 7500 puestos formales en agosto

El empleo registrado en el sector privado sufrió una baja del 0,1 % en agosto que equivale a la pérdida de 7573 puestos de trabajo formales en todo el país respecto del mes previo.

Con esta nueva retracción, el número total de asalariados formales en el segmento privado se ubicó en 6.098.200 personas, acumulando una pérdida de 274.339 empleos en comparación con el nivel de noviembre de 2023.

En relación con la dinámica del mercado laboral, el desempeño de los distintos sectores de actividad mostró un resultado marcadamente negativo en las principales ramas de producción y servicios.

Según un trabajo de la consultora Politikón Chaco, muestran que el trabajo privado formal "exhibe el volumen de empleo más bajo de los últimos 53 meses".

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Las mayores pérdidas absolutas y relativas del mes se concentraron en Transporte (-0,3 % y -1372 empleos), Comercio (-0,3 % y -3486 empleos) e Industria Manufacturera (-0,3 % y -3346 empleos).

En contraste, solo cinco rubros mostraron leves incrementos, liderados por Pesca (2,4 %), Minería (0,5 %), Otros Servicios (0,2 %), Salud (0,2 %) y Construcción (0,1 %).

Sin embargo, el informe detalla que "los sectores con mejoras lograron crear 2394 empleos en el mes pero los sectores con bajas perdieron 9975 empleos", añadiendo que "solo el comercio y la industria, de manera individual, perdieron más empleo que todos los crearon en el total de sectores con mejoras".

El reporte señala que en el mapa geográfico "nuevamente predominaron los resultados negativos", con 14 jurisdicciones en terreno descendente.

Las caídas mensuales más marcadas se registraron en La Rioja (-2,2 %), Catamarca (-0,9 %) y Tierra del Fuego (-0,8 %), mientras que en valores absolutos Buenos Aires lideró las pérdidas con 4223 puestos menos en un solo mes.

En sentido opuesto, apenas ocho provincias presentaron alzas mensuales, encabezadas por Neuquén (+0,6 % y +862 empleos) y Tucumán (+0,4 % y +649 empleos).

Respecto del balance interanual, el documento remarca que "la comparación interanual del empleo privado formal muestra una baja del 2,1 % respecto a agosto de 2025", lo que supone la destrucción de 132.008 puestos formales en doce meses.

En esta medición, Neuquén fue la provincia que creó más empleo (+9057), mientras que Buenos Aires fue la que más empleo perdió (-60.579). (NA)