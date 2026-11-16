Precios, dólar y elecciones: los riesgos que podrían impulsar la inflación en 2027, según JP Morgan

El banco estadounidense JP Morgan proyecta una inflación cercana al 2% en 2027 y advirtió por riesgos al alza vinculados a la presión cambiaria y la volatilidad preelectoral, lo que dista de las metas iniciales del Gobierno.

Según proyecciones enviadas en un informe a sus clientes, la entidad financiera estimó que la Argentina llegará a las elecciones presidenciales de 2027 con un ritmo de inflación situado en torno al 2% mensual, aunque advirtió que una mayor tensión sobre el dólar en los próximos meses podría llevar la cifra por encima de ese pronóstico.

Al respecto, los economistas Lucila Barbeito y Diego Pereira señalaron que “los riesgos están sesgados al alza si las presiones relacionadas con el tipo de cambio resultan más fuertes de lo esperado, en un contexto de creciente incertidumbre interna y global”.

Esta lectura del banco estadounidense coincide con las previsiones de las principales consultoras locales, que anticipan escasas variaciones en la marcha de los precios y de la actividad económica.

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Aunque el cuadro resulta más favorable que el balance del gobierno de Alberto Fernández, contrasta con las metas previas fijadas por el presidente Javier Milei y su equipo económico, dado que la meta de una inflación que "empiece con cero" se mantiene alejada de la expectativa real, que reflejan los bonos.

Al detallar la evolución de los precios, JP Morgan precisó que acumulado a octubre, alcanzó un 26,3%, frente al 24,8% registrado en el mismo lapso de 2025. Mientras que para los últimos dos meses de 2026 estimó un promedio del 1,9% mensual, proyectando una tasa interanual del 31% en diciembre, apenas medio punto por debajo del 31,5% de 2025.

De cara al 2027, el banco delineó dos etapas diferenciadas. En el primer trimestre calculó un promedio de 1,8% mensual, impulsado por el impacto del fenómeno de El Niño en los alimentos y por la concentración de incrementos en las tarifas de servicios públicos regulados.

En tanto que para el segundo semestre de 2027, proyectó un promedio de 1,9% mensual, explicado por la presión sobre los precios de bienes transables del IPC en respuesta a la volatilidad asociada al proceso electoral.

El contraste, el Gobierno proyectó en el proyecto de Presupuesto 2027 una inflación interanual del 18%, medida de diciembre a diciembre de 2027, lo que equivale a un 21,1% de inflación promedio anual. De esta manera, la variación de precios quedaría por debajo del 1,5% mensual en promedio. (NA)