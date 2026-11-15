A contramano del mercado tradicional, la venta de autos eléctricos subió más de 650% en lo que va del año

A contramano del mercado automotor argentino tradicional, que atraviesa “un año complicado”, los autos eléctricos crecen más de un 650% en el país durante 2026, impulsados por una mayor oferta disponible y el creciente interés en nuevas tecnologías.

Entre enero y octubre de 2026 se patentaron 6.736 vehículos 100% eléctricos, lo que representa un incremento del 654,3% frente a las 893 unidades registradas en el mismo período de 2025, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y el sistema de información SIOMAA.

Este avance contrasta marcadamente con el mercado general, donde en octubre se patentaron 45.965 vehículos, lo que implica un 12% menos que en el mismo mes de 2025, y en los primeros diez meses del año el total sumó 481.852 unidades, acumulando una caída del 12,8%.

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En este marco, el reporte resaltó que “mientras el mercado tradicional pierde volumen, la movilidad eléctrica consigue atraer compradores y sumar nuevos competidores", haciendo referencia al potencial del segmento.

A pesar del fuerte incremento porcentual, la cuota de mercado de los autos eléctricos continúa siendo reducida. Al respecto, puntualizó que "los vehículos eléctricos partieron de una base de ventas muy reducida en 2025 y siguen representando una proporción minoritaria del mercado".

Al comparar los 6.736 eléctricos patentados con el total de 481.852 vehículos registrados en todo el mercado durante el período enero-octubre del actual calendario, su participación equivale aproximadamente al 1,4%.

Sin embargo, el volumen mensual refleja una aceleración constante: el promedio pasó de unas 89 unidades mensuales en 2025 a casi 674 unidades al mes en 2026. En octubre se patentaron 699 vehículos eléctricos; si bien representó una baja del 19,6% respecto a septiembre, superó en un 241% los registros de octubre del año pasado.

Asimismo, el informe remarcó que se evidencia una alta concentración de ventas, dado que 470 de las 699 unidades patentadas en octubre correspondieron a una sola automotriz, concentrando el 67,2% del segmento.

El auge de los híbridos como tecnología de transición

Por su parte, los vehículos híbridos mantienen una ventaja considerable en volumen dentro del parque electrificado. Entre enero y octubre se patentaron 68.005 unidades híbridas, registrando un aumento del 226,6% en comparación con el mismo período de 2025.

De acuerdo a los datos de ACARA, solo en el mes de octubre se registraron 7.777 híbridos frente a los 699 eléctricos puros, lo que significa que por cada auto completamente eléctrico se patentaron aproximadamente once híbridos.

El informe aclara que "la diferencia se explica, en parte, porque muchos compradores encuentran en los híbridos una transición más sencilla: permiten reducir el consumo de combustible sin depender necesariamente de una red pública de cargadores".

De cara al futuro, sostuvo que "la pregunta para los próximos años ya no pasa solamente por cuántos vehículos eléctricos llegarán al país, sino por la capacidad del mercado argentino para sostener ese crecimiento, desarrollar los servicios necesarios y convertir una tendencia que hoy sorprende por sus porcentajes en un negocio de mayor escala”.

La incorporación de nuevos fabricantes y tecnologías agrega otro elemento a este escenario: una oferta más amplia permite que los consumidores encuentren diferentes alternativas y obliga a la industria a revisar sus estrategias comerciales, especialmente en un mercado donde el precio, la financiación y los costos de mantenimiento siguen siendo decisivos.

Este nuevo escenario también tendrá su espacio en Future Mobility Argentina, que se realizará del 28 al 30 de junio de 2027 en La Rural de Buenos Aires, en el marco de la séptima edición de Electronics & Home Argentina.

El encuentro reunirá a empresas y profesionales vinculados con los autos, motos y bicicletas eléctricas, además de proveedores de baterías, infraestructura de carga y nuevas tecnologías de movilidad. (NA)