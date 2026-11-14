Más inquilinos: se incrementó la cifra de argentinos de entre 30 y 49 años sin casa propia

Un informe privado reveló que aumentó la proporción de personas de entre 30 y 49 años que alquilan, mientras que la cantidad de hogares propietarios perdió participación.

Entre 2016 y 2026, según un informe del IERAL, la proporción de hogares propietarios en los principales aglomerados urbanos del país cayó del 71% al 68%, mientras que la de inquilinos pasó del 18% al 21%. En términos absolutos, esto representa casi 600.000 hogares que se incorporaron al mercado de alquiler durante el período.

El fenómeno no se limita a los sectores de menores ingresos. Los mayores incrementos en la proporción de inquilinos se registraron entre los estratos medios y altos, mientras que en los de menores ingresos el indicador permaneció prácticamente sin cambios. La tendencia refleja que tener ingresos relativamente elevados ya no garantiza la posibilidad de avanzar hacia la compra de una propiedad.

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Uno de los principales factores detrás de esta situación es la distancia entre los ingresos laborales y el precio de las viviendas. Los inmuebles se comercializan habitualmente en dólares, mientras que los salarios se cobran mayoritariamente en pesos. Esta diferencia, sumada a la pérdida de poder adquisitivo y a las sucesivas devaluaciones, dificulta la acumulación del ahorro necesario para ingresar al mercado inmobiliario.

A esto se agrega la limitada disponibilidad de crédito hipotecario y las dificultades para cumplir con los requisitos de acceso. El informe advierte que “tener capacidad para pagar una cuota no equivale, necesariamente, a reunir las condiciones para obtener un préstamo”. La informalidad laboral constituye otra barrera, incluso para quienes cuentan con ingresos suficientes para afrontar un financiamiento.

Las dificultades tampoco desaparecen entre los trabajadores registrados. Entre los asalariados privados formales que son jefes de hogar, uno de cada tres alquila. Si se contempla también a quienes todavía viven con sus padres, menos de la mitad reside en una vivienda propia dentro de un hogar independiente. De esta manera, la estabilidad laboral tampoco alcanza, por sí sola, para asegurar el acceso a la propiedad. (Con información de Infobae)