Inflación: economistas analizan por qué cuesta perforar el 2%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre fue del 2,2% frente al 1,9% de septiembre y el 1,7% de agosto, mientras que la inflación núcleo se ubicó en 1,5%. El dato volvió a poner en discusión qué factores impiden romper de forma sostenida el piso del 2% y qué margen tendrá el Gobierno para profundizar la baja durante 2027.

En octubre, los precios regulados aumentaron 2,9% y los estacionales 5,5%, mientras que los bienes subieron 1,9% y los servicios 2,7%. La diferencia es todavía mayor en la comparación interanual: los bienes acumulan un incremento del 28,7% versus el 42,2% de los servicios como gas, luz y agua.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, el economista Federico Pellegrini vinculó esta brecha con los límites de utilizar el tipo de cambio para contener los precios: “Con el dólar planchado calmaste los precios de los bienes que compiten con las importaciones, pero los servicios siguen subiendo”.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina coincide en que el proceso de desinflación ingresó en una etapa más compleja, después de que el tipo de cambio perdiera parte de su capacidad para funcionar como ancla nominal. Según explicó, la apreciación cambiaria, los ajustes tarifarios y la persistencia de la inflación dificultan una reducción más acelerada.

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“Es más fácil bajar de 300% a 30 anual que de 30 anual a 3 anual”, sostuvo Sigaut.

Desde otra perspectiva, Diego Piccardo, de la Fundación Libertad y Progreso, consideró que la aceleración respondió principalmente a factores transitorios, como la modificación de subsidios en zonas frías y los aumentos estacionales de las verduras, y anticipó que noviembre podría registrar una inflación de entre 1,7% y 1,8%.

El número todavía se mantiene lejos del objetivo del Gobierno. Javier Milei había asegurado que, por el efecto de la política monetaria restrictiva aplicada desde mediados de 2024, la inflación mensual comenzaría con cero en agosto de 2026. Sin embargo, la diferencia entre esa previsión y el resultado actual plantea un interrogante sobre la capacidad del programa económico para profundizar la desinflación.

Para Piccardo, sostener el equilibrio fiscal es la condición para que los precios continúen desacelerándose. “Yo no tengo ninguna preocupación en que se haya roto el sendero de desinflación, ni mucho menos”, afirmó.

En cambio, Pellegrini planteó la necesidad de revisar las herramientas actuales para evitar que el esfuerzo por reducir la inflación afecte la actividad productiva y el financiamiento. “Lo primero que tiene que hacer es abandonar el dólar como ancla”, señaló. Y advirtió que una política de liquidez demasiado restrictiva puede encarecer el crédito para las empresas.

La posibilidad de perforar de manera sostenida el 2% mensual aparece como uno de los principales desafíos para 2027: el Gobierno podría llegar a las elecciones presidenciales sin alcanzar una reducción mayor del índice.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación interanual del 21,9% para diciembre de 2027, mientras que las estimaciones privadas muestran distintas perspectivas sobre la velocidad de la baja.

Diego Piccardo prevé una inflación cercana al 25% anual, mientras que Federico Pellegrini considera que el índice podría mantenerse alrededor del 2% mensual. Para Sigaut Gravina, reducir una inflación moderada requiere más tiempo y una eventual baja de los precios internacionales de la energía podría contribuir a ese proceso.

El calendario electoral agrega otro dilema para el Gobierno: continuar con la actualización de tarifas para reducir los subsidios o moderar los aumentos para evitar nuevas presiones sobre la inflación y los ingresos.

Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 56% interanual en octubre, frente a una inflación del 33,1%. El gasto mensual alcanzó los $266.456 para un hogar promedio sin subsidios energéticos. En este escenario, Piccardo prevé que el Gobierno continuará actualizando las tarifas durante 2027, aunque con aumentos más moderados que los aplicados este año, para evitar nuevos golpes al bolsillo en plena campaña electoral.

Sigaut Gravina advierte que postergar los incrementos podría exigir mayores subsidios y trasladar las subas para después de las elecciones. “La pregunta ahí es si el gobierno está dispuesto, por ejemplo, a incurrir un poco más de déficit y aumento de los subsidios, a costa de subir menos los precios regulados”, señaló.

Para algunos analistas, la necesidad de profundizar el proceso de desinflación también plantea un desafío para la recuperación económica: evitar que las medidas destinadas a contener los precios terminen afectando el crédito, el consumo y la producción.

En agosto, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída interanual del 1,7%, mientras que la industria manufacturera retrocedió 3,2% y el comercio 3,5%, según el Indec.

“Si para mostrar un número mejor necesitamos seguir presionando a los trabajadores, al crédito y a la actividad, el costo económico y político va a ser muy alto”, advirtió Federico Pellegrini.

En la misma línea, Sigaut Gravina consideró que el Gobierno no debería concentrarse exclusivamente en reducir la inflación y relegar la recuperación de la actividad y el empleo, dos variables que también podrían resultar determinantes en las elecciones presidenciales.