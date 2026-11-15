“Son piezas dignas de Capusotto": Villarruel se burló del video de una diputada libertaria sobre la inflación

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a quedar en el centro de la interna libertaria al burlarse este domingo de una explicación económica de la diputada nacional Juliana Santillán, de La Libertad Avanza, quien había difundido un video para justificar el aumento de la inflación de octubre y defender la política económica del Gobierno.

“Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho”, escribió Villarruel en su cuenta de X, en referencia al humorista Diego Capusotto, al responder a una publicación de otro usuario que había compartido la grabación de la legisladora oficialista.

Lejos de respaldar a una integrante del espacio político que llevó a Javier Milei a la Presidencia, la titular del Senado se sumó a las críticas contra una de las diputadas que habitualmente defienden la gestión nacional.

La controversia comenzó después de que Santillán publicara un video para analizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que registró un incremento del 2,2%, por encima del 1,9% de septiembre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La legisladora sostuvo que el aumento no debía interpretarse como un cambio de tendencia y atribuyó buena parte de la diferencia a modificaciones regulatorias relacionadas con la Ley de Zona Fría y los subsidios al gas.

Según su interpretación, que tomó buena parte de los argumentos oficialistas, esos cambios aportaron 0,3 puntos porcentuales al indicador mensual, por lo que consideró que, sin ese impacto, la inflación habría permanecido en el 1,9%.

Santillán también afirmó que, al analizar los distintos componentes del índice, la economía mantiene una trayectoria de desaceleración inflacionaria, pese al incremento del último mes.

Sin embargo, la explicación generó cuestionamientos en las redes sociales y uno de los usuarios que compartió el video acompañó la publicación con un mensaje descalificador hacia la diputada.

El comentario de Villarruel respondió al posteo de un usuario que publicó el video de Santillán y afirmó: “De repente recordamos que fue Javier Milei quien metió a este engendro mononeuronal en el Congreso”. (NA)