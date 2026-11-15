El Senado busca convertir en ley un proyecto con respaldo de todo el arco político

El Senado realizará este jueves una sesión, que tendrá como eje central la sanción definitiva del proyecto de ley de Discapacidad, que tiene el respaldo de todo el arco político dado que mantiene los principales puntos de la emergencia que vence en diciembre.

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsa la sesión para convertir en ley el proyecto sobre discapacidad que tuvo dictamen de comisión con el respaldo de aliados y del bloque peronista.

Los temas que se abordarán en la anteúltima sesión del año se definirán en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizará este miércoles a las 15, según informaron fuentes parlamentarias.

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Además del proyecto sobre Discapacidad se pueden sumar la ratificación del Tratado en Cooperación en Materia de Patentes y la ley Joaquin, que fueron sancionadas por la Cámara de Diputados.

Previo a la reunión de Labor Parlamentaria, y los debates de la suspensión de las Paso y el Presupuesto 2027, se reunirá el martes a la mañana la mesa política donde terminará de consensuar la agenda parlamentaria que impulsará el oficialismo en las últimas dos semanas del periodo ordinario.

El proyecto de reforma electoral que tiene como eje central la suspensión de las PASO se discutirá el martes a las 15 en el Senado, con el objetivo de firmar el despacho de comisión.

También en la misma jornada, el Gobierno espera que la comisión de Presupuesto firme el dictamen el martes para que pueda ser debatido en la sesión del 25 de Noviembre.

Discapacidad

Bullrich anticipó la semana pasada su voluntad de avanzar con la sanción de la ley de discapacidad, pese a que el Gobierno prefería demorar la aprobación de esa iniciativa e incluso hizo una gestión ante la senadora para que se introduzcan cambios al texto aprobado en diputados y así demorar su aplicación, según supo la agencia NA.

"Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando", señaló el jueves pasado..

El tema de Discapacidad fue uno de los focos del discurso del Papa León XIV durante su histórica visita a la Argentina, donde aprovechó para recorrer el Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución de inspiración católica que brinda asistencia integral a personas con discapacidades.

"Como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera",destacó Bullrich en la red social X.

El proyecto con media sanción de Diputados

El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, réplica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. De esta manera, busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público, con efectos que trascienden a los gobiernos de turno.

Entre sus principales puntos, permite mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria —vinculado al IPC— y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.

Por otra parte, crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Finalmente, a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma. (N/A)