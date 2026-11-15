Desde el peronismo criticaron al Gobierno por su propuesta de suspender las PASO

El jefe del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó la intención del Gobierno de suspender las elecciones primarias y sostuvo que el oficialismo busca modificar las reglas electorales porque no confía en sus posibilidades de ganar un eventual balotaje. Además, aseguró que el peronismo tiene una propuesta articulada y que puede imponerse en primera vuelta. "Están obsesionados con la eliminación de las PASO porque sienten que no gana ningún balotaje, quieren generar como sea una situación donde puedan ganar con 40 puntos y 10 de diferencia", afirmó. En declaraciones sobre el debate electoral, defendió el sistema de primarias y consideró que permite que la ciudadanía participe de la selección de candidatos.

"Nosotros tuvimos y tenemos una postura muy clara sobre el sistema de primarias. No solo nos parece que es un elemento que juega a favor de la vida democrática, que el ciudadano participe del proceso de selección de candidatos", señaló en diálogo con Radio Splendid. También planteó que las PASO no son una herramienta exclusiva del peronismo y las vinculó con las dificultades que observa dentro del propio oficialismo para ordenar sus diferencias.

De todas maneras, el diputado aseguró que la eventual eliminación de las primarias no impedirá que Unión por la Patria resuelva sus candidaturas. "Si eliminan las PASO, le vamos a encontrar la vuelta para definir lo que haya que definir y lo vamos a hacer en conjunto", sostuvo. Y agregó: "En cualquier ocasión, lo que no sabe el Gobierno es que nosotros siempre vamos a tener una propuesta articulada y unificada y que vamos a ganar en primera vuelta".

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Martínez también se refirió a las discusiones internas del peronismo y a los cruces entre los sectores que responden a Cristina Kirchner y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Si bien reconoció que algunos dirigentes pueden estar demasiado concentrados en esas diferencias, descartó que la fuerza política esté paralizada. "Cuando vas a cualquier lugar te dicen: 'Compañero, trabajen para la unidad'. La gran demanda del militante peronista es esa, y yo trabajo para la unidad. Yo estoy convencido de que lo vamos a hacer", expresó. En ese sentido, pidió no profundizar los enfrentamientos: "No hay que enojarse con nuestros compañeros, hay que tener una propuesta clara".

Sobre el lugar de Cristina Kirchner dentro del espacio, Martínez consideró que su liderazgo no puede ser apartado artificialmente de la discusión. "Yo tengo que leerla a Cristina y escucharla. Esa tarea no es una cuestión eminentemente centrada en lo que haga ella", dijo. Y agregó que, en sus recorridas, encuentra "un montón de lugares de solidaridad con la situación de Cristina".

Para el diputado, el debate sobre la expresidenta no impide construir otros liderazgos. "No obstruye la construcción de un referente la discusión sobre Cristina sí o no, porque hay compañeros y compañeras que entienden a la perfección la situación de ella, donde hay un enorme acompañamiento", afirmó.

En cuanto a la búsqueda de un candidato para las próximas elecciones, Martínez advirtió que elegir un nombre de manera anticipada no necesariamente resolvería los problemas del espacio. "Guarda con esa idea de intentar encontrar el referente, que sería como el ansiolítico", planteó. Y cuestionó: "¿Eso soluciona nuestros problemas de ansiedad? ¿Es lo que necesita la sociedad? ¿Es lo que necesita el peronismo en este momento?".

En cambio, consideró que todavía hay tiempo para procesar las diferencias y presentar una alternativa electoral y de gobierno. "Creo que estamos con el margen de tiempo necesario para que procesemos lo que haya que procesar para ofrecerle a la ciudadanía una alternativa clara, sabiendo que somos el principal partido opositor, no solo por un tema partidario sino porque representamos valores muy fuertes", sostuvo.

Por otra parte, el diputado cuestionó la situación económica y afirmó que el Gobierno no logra imponer su agenda. "El Gobierno no solamente no gana la agenda, porque no hay ningún eje donde esté ganando: ni en el territorio de lo económico, de lo social, en el territorio parlamentario", dijo.

Por último, el jefe del bloque de Unión por la Patria se mostró confiado en el resultado de las próximas elecciones presidenciales. "Estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones del año que viene, vamos a lograr la confianza y el acompañamiento", afirmó. Y sostuvo que buscarán hacerlo mediante una propuesta electoral que incluya un programa de gobierno y candidatos capaces de representarlo. (TN)