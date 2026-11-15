Una experiencia religiosa como símbolo de cercanía social

Después de varios días de refugio espiritual por la gira del Papa León XIV, la agenda política debería poner en práctica varias recomendaciones de la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Es incomprobable que la visita pastoral vaya a modificar de inmediato las urgencias cotidianas de nuestro país pero representa una oportunidad para reflexionar sobre cuestiones sociales que, en medio de las discusiones políticas y económicas, muchas veces pierden prioridad.

Muchas de estas jornadas de fe, y expectativa y reflexión religiosa quedarán atrás. Por supuesto, el Gobierno nacional se esforzará en evitar que los mensajes del Sumo Pontífice sean interpretados como una respuesta directa a las políticas económicas del presidente Javier Milei, aunque el reciente escenario terminó incomodando a la administración libertaria con temas sociales sensibles, como el desempleo, la pobreza, la situación de los sectores vulnerables y el financiamiento de las prestaciones por discapacidad.

Si bien las palabras de León XIV sobrevolaron cualquier posicionamiento político partidario, dejó un mensaje donde llamó a poner la economía al servicio de las personas y fortalecer la democracia promoviendo el diálogo entre quienes piensan distinto.

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Sobre ese discurso de tolerancia, el gobernador Axel Kicillof advirtió que “no alcanza con escucharlo, sino que después hay que llevarlo a la práctica", tras celebrar la presencia en tierras bonaerenses del sucesor del fallecido papa Francisco, no sin dejar de sostener que su mensaje interpela a amplios sectores de la sociedad, incluso por fuera del catolicismo.

“Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío” dijo el ilustre huésped parafraseando aquel mensaje del papa argentino Jorge Bergoglio a los jóvenes durante su era en el Vaticano.

Ante el difícil contexto económico en el que las estrategias de inclusión social “están bajo amenaza” por las políticas de ajuste del Gobierno nacional, según planteó Kicillof, “el problema: no se resuelve dejando que cada uno se las arregle como pueda: hay que generar obras, empleo y movimiento económico para empezar a salir de esta crisis”, resumió.

A todo esto, los libertarios acusaron al kirchnerismo de “operar políticamente” cualquier oración religiosa para “pegarle a Milei” y así presentarse como los grandes defensores de los pobres en nombre de la “justicia social”.

Un enigma político a develar y que casi ninguna hipótesis se anima a descifrar pasa por la temporal tregua en la interna peronista en la Provincia y por otro, por la derivación de algunos cortocircuitos en la cúspide de poder libertario y las posibles consecuencias sobre los invitados a la carpa VIP porteña en medio de una misa papal que despertó una fuerte polémica.

Con el almanaque 2027 en perspectiva, las decisiones de gestión también se convierten en motivos de diferenciación dentro de cada espacio político en ámbito bonaerense.

Los próximos días permitirán al arco opositor parlamentario avanzar con algunos cuestionamientos vinculados con la presentación de las leyes de un Presupuesto bonaerense “moderadamente austero”, que contiene un nuevo pedido de aval legislativo para contraer un endeudamiento equivalente a mil millones de dólares durante el año que viene, además de un paquete impositivo fiscal sin grandes alteraciones de alícuotas, recientemente desplegado por el ministro de Economía, Pablo López, un funcionario técnico inscripto al bajo perfil político.

En la antesala de esa disputa, la Gobernación de calle 6 buscaría incorporar el debate por la reelección indefinida de los intendentes a las negociaciones legislativas por la pauta presupuestaria anual.

La intención es que el proyecto avance junto con la ley impositiva y el pedido de endeudamiento en una discusión coyuntural que comenzó a levantar temperatura.

No pocos creen que los tiempos para fijar un tope para los mandatos electivos, ya sean bonaerenses y municipales, los debe definir el ciudadano común ante las urnas y no la dirigencia parlamentaria a través de una ley a gusto de un gobierno de turno.

Incluso, algunos ensayan estrategias electorales para facilitar una “avanzada” sobre ese escenario de vértigo de cara al proceso electoral 2027, al considerar que el contexto actual amerita revisar aquellas posturas contrarias a esa posibilidad territorial que demandan más de 80 alcaldes que representan a distintas fuerzas políticas (peronistas, radicales, del PRO y algunos vecinalistas).

Agregan que muchos de ellos buscan captar a un electorado desencantado con la receta económica implementada por el Gobierno nacional, como lo viene insinuando desde hace varias semanas la senadora nacional Patricia Bullrich en su estrategia de “diferenciación quirúrgica” del oficialismo libertario al que representa desde finales de 2023.

Mientras espera leer la “letra chica” del envoltorio de iniciativas del Ejecutivo, buena parte de la oposición legislativa bonaerense pone reparos al nuevo pedido de deuda sin haber utilizado la totalidad de los fondos habilitados durante este año y cuestiona las prioridades económicas de Kicillof.

Inclusive, rechazan que las consecuencias de la política de ajuste implementada de Milei alcancen como argumento único y excluyente para explicar el frágil estado actual de las finanzas bonaerenses.

En decidido tono preelectoral, y con el mismo acento crítico, las bancadas opositoras no sólo objetan ese diagnóstico económico sino que ponen en duda las explicaciones para responsabilizar exclusiva y sistemáticamente al elenco libertario por las restricciones financieras, en lugar de bajar el gasto público en la PBA.