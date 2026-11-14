Milei inauguró una muestra sobre Belgrano: "Las ideas de libertad e igualdad se apoderaron de él"

El presidente Javier Milei inauguró la muestra titulada "Belgrano, la revolución de las ideas" y afirmó que el prócer argentino fue "uno de los primeros introductores de las ideas de la libertad en nuestra tierra". Así lo dijo durante su presentación, realizada en el Museo de Casa Rosada, en el marco de la Noche de los Museos que se lleva a cabo en la Ciudad de Buenos Aires.

También recordó toda la trayectoria que recorrió Belgrano a lo largo de su vida y lo calificó como "el primer economista moderno del Río de la Plata".

"Las ideas de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad se apoderaron de él. Era un impulsor del concepto del derecho natural, lo que para nosotros es la columna vertebral de la sociedad occidental", agregó.

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El mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y también estuvo presente el senador bonaerense Diego Valenzuela.

Sobre la muestra, señaló que el objetivo es "recuperar a Belgrano en toda su dimensión", donde "combatió al monopolio durante toda su vida" y "entendía que la riqueza venía del trabajo, la producción y el intercambio".

"Pensó una sociedad nueva antes de que existiera la Argentina como la conocemos. Fue un impulsor del crecimiento económico", sostuvo Milei.

Luego de haber recordado al prócer nacional, se desvió del discurso y habló sobre los logros que su gobierno realizó desde que asumió la presidencia. En ese sentido, recordó cuáles son los tres pilares de crecimiento (desregulación, apertura de la economía y el capital humano) y lo relacionó con el pensamiento de Belgrano.

“Ya estaba todo escrito. Lo único que teníamos que hacer era seguir los pasos de nuestro primer economista, Manuel Belgrano”, aseguró Milei. (NA)