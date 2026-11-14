Mapa electoral 2027: las provincias que desdoblarán sus elecciones y las que aún no definieron

Entre 17 y 20 provincias argentinas proyectan realizar sus elecciones locales en fechas distintas de los comicios presidenciales del 24 de octubre de 2027.

Mientras algunos distritos ya confirmaron sus cronogramas, otros avanzaron con la decisión de desdoblar y todavía deben definir el día de votación. En tanto, un grupo de jurisdicciones analiza mantener sus elecciones junto con las nacionales.

El calendario electoral provincial comenzará en febrero y se extenderá hasta septiembre, con una sucesión de convocatorias que marcará el escenario político del próximo año.

Las provincias que ya tienen fechas previstas

Neuquén será el primer distrito en acudir a las urnas. El gobernador Rolando Figueroa oficializó mediante el decreto 1860 la convocatoria para el 14 de febrero. En esa jornada se elegirán gobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales.

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En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció un cronograma que contempla elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para el 18 de abril y comicios generales para el 13 de junio. El cierre de listas está previsto para el 12 de febrero, aunque resta la firma del decreto correspondiente.

Tucumán también tiene fecha definida. Por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, las elecciones provinciales se realizarán el 9 de mayo para renovar cargos ejecutivos, legislativos y municipales.

En Salta, el mandatario Gustavo Sáenz proyecta convocar a elecciones entre el 16 y el 23 de mayo. La provincia utilizará su propio sistema electoral y no tendrá PASO, aunque la fecha todavía debe formalizarse.

Misiones, por su parte, resolvió separar sus comicios de los nacionales. El gobernador Hugo Passalacqua analiza realizarlos durante abril o mayo, sin que hasta el momento se haya establecido una jornada concreta.

En Corrientes, el mandatario Juan Pablo Valdés confirmó que las elecciones locales serán entre junio y julio. En este caso no se elegirá gobernador, debido a que la renovación de ese cargo se realizó en 2025.

Chubut también podría votar durante el invierno. El gobernador Ignacio Torres evalúa convocar a las urnas entre julio y agosto, aunque todavía no existe una fecha oficial.

El último distrito del calendario previsto sería Chaco. El gobernador Leandro Zdero contempla realizar las elecciones durante la segunda quincena de septiembre para definir cargos provinciales y municipales.

Otros distritos que avanzan hacia el desdoblamiento

Además de las provincias que ya anticiparon sus cronogramas, existen otras jurisdicciones que manifestaron su intención de separar las elecciones locales de las nacionales, aunque todavía no establecieron una fecha.

En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo confirmó que la provincia tendrá comicios desdoblados, pero su convocatoria dependerá de definiciones institucionales locales.

En la Patagonia, Río Negro y Tierra del Fuego también realizarán elecciones por separado, de acuerdo con sus respectivos marcos constitucionales.

La tendencia al desdoblamiento alcanza además a San Juan, gobernada por Marcelo Orrego; Entre Ríos, bajo la gestión de Rogelio Frigerio; Jujuy, con Carlos Sadir; La Pampa, con Sergio Ziliotto, y Formosa, encabezada por Gildo Insfrán.

A este grupo podría sumarse Córdoba, donde también se estima que el calendario provincial se separará del nacional.

Los que podrían votar con Nación

En el otro extremo se encuentran las provincias que mantendrían sus elecciones en simultáneo con las presidenciales.

Catamarca, gobernada por Raúl Jalil, ya confirmó que elegirá sus autoridades el 24 de octubre de 2027, en coincidencia con los comicios nacionales.

En La Rioja, en tanto, todavía no existe una confirmación oficial, aunque las proyecciones indican que el gobernador Ricardo Quintela podría optar por unificar las elecciones provinciales con las presidenciales.

Buenos Aires y CABA todavía no definieron su estrategia

La provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son dos de los principales distritos que aún no resolvieron si votarán junto con Nación o si establecerán fechas propias.

En territorio porteño, la posibilidad de unificar los comicios está vinculada, entre otros factores, a un eventual acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza para competir en conjunto.

En la provincia de Buenos Aires, la decisión del gobernador Axel Kicillof también estará atravesada por las negociaciones internas del peronismo. Hace dos años, el mandatario optó por separar las elecciones legislativas de las nacionales y obtuvo un triunfo electoral. Sin embargo, en 2027 no podrá competir por una nueva gestión, por lo que el espacio deberá resolver tanto la estrategia electoral como la candidatura para sucederlo.

Otro factor determinante será el futuro de las PASO nacionales. La posibilidad de que el Gobierno impulse su eliminación o suspensión podría modificar el escenario en la provincia de Buenos Aires, donde las primarias locales están vinculadas por ley al régimen nacional. (NA)